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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:37
Все закономірно. Як зробив закуп, куйовий маніпулька почав тиснути донизу, щоб нерви лоскотати. Йопане казіно. Розставив лєсєнку на докуп та усереднення.
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:34
Козак-характерник
Бачу, що гостра шаблюка.
Пропоную
Гей!
пс.
Геїв поганяти.
не апостолів Андріїв, а справжніх геїв.
Лєсєнка корисна, але на часі зайва. Поки що.
Тут драгунів в ліжкчька вкладать пора.
А як укладЁм, там і діжечка. Для майбутнього куражу.
Доли..ино...о..оою, ширрокоо..ооою....
лови~нулі в сатошах!
ГС!
А тут і лєсєнка знадобилась, і шаблюка вже з собою
під горою, яром долиною
йдем.
по своє.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 17 кві, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 кві, 2021 19:06
Казак,еще в пятницу ж писал
Помимо трона,можно и получше что нибудь придумать..Трон свои 20Х уже почти сделал...
ЕОС вчера лил от 8.48 до 8.8.не весь конечно. Средняя получилась 8.628 Теперь неспеша откупаю взад,что продал..Ниже 7.8 можно смело брать лесенкой вплоть до 6 расставил ордера. Типа шорт получился на своих же монетах...А если рынок дальше пойдет вверх,по ЕОСу ближайшие цели 9.14-9.4,потом 10.12,10.80-думаю это не предел. Пока ЕОС сделал лишь 7Х и запас хода еще приличный по сравнению с другими старичками...
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
займитесь общественно полезными делами
кем надо быть чтоб заняться майнингом так называемым?
уровень развития 6 летнего
все эти игры в майнинг и покупку крипты для любителей криптовалют закончится весьма прискорбно
это всё незаконно
напишут законы
обложат вас налогами за выбросы СО2 и т.п.
вы враги экологии
все ваши фермы ликвидируют
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 17 кві, 2021 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:36
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:38
я ржу с вас всех
ловители вы хвилёк
лучше бы бухали
бездельники
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