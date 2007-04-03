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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2414241524162417
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:20

Купив трона по 0.16. Зараз торгуватиму на споті лише.
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:37

Все закономірно. Як зробив закуп, куйовий маніпулька почав тиснути донизу, щоб нерви лоскотати. Йопане казіно. Розставив лєсєнку на докуп та усереднення. :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29091
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:34

Козак-характерник
Бачу, що гостра шаблюка.
Пропоную
долиною широкою

Гей!
пс.
Геїв поганяти.
не апостолів Андріїв, а справжніх геїв.

Лєсєнка корисна, але на часі зайва. Поки що.
Тут драгунів в ліжкчька вкладать пора.
А як укладЁм, там і діжечка. Для майбутнього куражу.

Доли..ино...о..оою, ширрокоо..ооою....
лови~нулі в сатошах!
ГС! :D
А тут і лєсєнка знадобилась, і шаблюка вже з собою :twisted:
під горою, яром долиною
йдем.
по своє.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 17 кві, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:06

  Козак-характерник написав:Все закономірно. Як зробив закуп, куйовий маніпулька почав тиснути донизу, щоб нерви лоскотати. Йопане казіно. Розставив лєсєнку на докуп та усереднення. :mrgreen:


Казак,еще в пятницу ж писал

  osafly написав:По признакам,короткая коррекция и дальнейший рост.Глубокой не будет и не мечтайте пока,как не стоит мечтать и о сотке.Это к биткоину относится.Как поведут себя альты,теперь сказать трудно,большая часть вообще уже не реагирует на движения деда-прут вверх.Вот и альтсезон в полном расцвете,но это еще не конец...


Помимо трона,можно и получше что нибудь придумать..Трон свои 20Х уже почти сделал...
ЕОС вчера лил от 8.48 до 8.8.не весь конечно. Средняя получилась 8.628 Теперь неспеша откупаю взад,что продал..Ниже 7.8 можно смело брать лесенкой вплоть до 6 расставил ордера. Типа шорт получился на своих же монетах...А если рынок дальше пойдет вверх,по ЕОСу ближайшие цели 9.14-9.4,потом 10.12,10.80-думаю это не предел. Пока ЕОС сделал лишь 7Х и запас хода еще приличный по сравнению с другими старичками...
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

займитесь общественно полезными делами
кем надо быть чтоб заняться майнингом так называемым?
уровень развития 6 летнего
все эти игры в майнинг и покупку крипты для любителей криптовалют закончится весьма прискорбно
это всё незаконно
напишут законы
обложат вас налогами за выбросы СО2 и т.п.
вы враги экологии
все ваши фермы ликвидируют
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 17 кві, 2021 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:36

  osafly написав: Пока ЕОС сделал лишь 7Х и запас хода еще приличный по сравнению с другими старичками...

Згодний. Але спостерігаю за топальтою, її по черзі рухають, поки приблизно в одному діапазоні. Ловлю хвилі по кожному руху.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:38

  Козак-характерник написав:
  osafly написав: Пока ЕОС сделал лишь 7Х и запас хода еще приличный по сравнению с другими старичками...

Згодний. Але спостерігаю за топальтою, її по черзі рухають, поки приблизно в одному діапазоні. Ловлю хвилі по кожному руху.


я ржу с вас всех
ловители вы хвилёк :mrgreen: :mrgreen:
лучше бы бухали
бездельники
Yuri_61
 
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