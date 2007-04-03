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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:20
Купив трона по 0.16. Зараз торгуватиму на споті лише.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 17 кві, 2021 17:37
Все закономірно. Як зробив закуп, куйовий маніпулька почав тиснути донизу, щоб нерви лоскотати. Йопане казіно. Розставив лєсєнку на докуп та усереднення.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 17 кві, 2021 18:34
Козак-характерник
Бачу, що гостра шаблюка.
Пропоную
долиною широкою
Гей!
пс.
Геїв поганяти.
не апостолів Андріїв, а справжніх геїв.
Лєсєнка корисна, але на часі зайва. Поки що.
Тут драгунів в ліжкчька вкладать пора.
А як укладЁм, там і діжечка. Для майбутнього куражу.
Доли..ино...о..оою, ширрокоо..ооою....
лови~нулі в сатошах!
ГС!
А тут і лєсєнка знадобилась, і шаблюка вже з собою
під горою, яром долиною
йдем.
по своє.
Востаннє редагувалось bevzaalex
в Суб 17 кві, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 19:06
Козак-характерник написав:
Все закономірно. Як зробив закуп, куйовий маніпулька почав тиснути донизу, щоб нерви лоскотати. Йопане казіно. Розставив лєсєнку на докуп та усереднення.
Казак,еще в пятницу ж писал
osafly написав:
По признакам,короткая коррекция и дальнейший рост.Глубокой не будет и не мечтайте пока,как не стоит мечтать и о сотке.Это к биткоину относится.Как поведут себя альты,теперь сказать трудно,большая часть вообще уже не реагирует на движения деда-прут вверх.Вот и альтсезон в полном расцвете,но это еще не конец...
Помимо трона,можно и получше что нибудь придумать..Трон свои 20Х уже почти сделал...
ЕОС вчера лил от 8.48 до 8.8.не весь конечно. Средняя получилась 8.628 Теперь неспеша откупаю взад,что продал..Ниже 7.8 можно смело брать лесенкой вплоть до 6 расставил ордера. Типа шорт получился на своих же монетах...А если рынок дальше пойдет вверх,по ЕОСу ближайшие цели 9.14-9.4,потом 10.12,10.80-думаю это не предел. Пока ЕОС сделал лишь 7Х и запас хода еще приличный по сравнению с другими старичками...
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osafly
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:36
osafly написав:
Пока ЕОС сделал лишь 7Х и запас хода еще приличный по сравнению с другими старичками...
Згодний. Але спостерігаю за топальтою, її по черзі рухають, поки приблизно в одному діапазоні. Ловлю хвилі по кожному руху.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 17 кві, 2021 23:25
Козак-характерник написав: osafly написав:
Пока ЕОС сделал лишь 7Х и запас хода еще приличный по сравнению с другими старичками...
Згодний. Але спостерігаю за топальтою, її по черзі рухають, поки приблизно в одному діапазоні. Ловлю хвилі по кожному руху.
Eos зробив 3х ,якщо брати біля 3 середнє. А взагалі його ATH 25.
Пишете ,а навіть аналітику не дивитеся...ідіть картоплю садіть краще
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