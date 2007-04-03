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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:15

Похоже, все начинает понемногу "отрастать". Не удивлюсь, если те, кто просыпается попозже не увидят столь масштабной, как по мне, коррекции. А проснувшиеся к обеду могут и вообще не узнать, что была неслабая "просадка"...
P.S. У меня в портфеле только 3 монеты не упали ниже закупки - RUNE, VET и SC. TRX и ВТТ вернулись к первоначальному значению.
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 18 кві, 2021 06:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:16

Tegularius
чего? я зашел намного ниже
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 18 кві, 2021 06:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:18

Anadonta
Та же картина.
.
.
Это ВАУ.
Зебра, как и обещал. Месяц молчания. Мое почтение. :D
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:27

так, ну все. -10% от баланса, пойду спать дальше. надеюсь ничего смертельного за это время не произойдет и этот минус отрастет. альты не фиксировал, добрал что мог на оставшийся кеш на этих проливах, который не собирался вообще трогать. молниеносное наказание за втаривание всяких деш\нео\зил на хаях и 100% альт депо получено, как и доза адреналина. теперь осталось смотреть реакцию битка к 60к и, в случае чего, все сливать. но чувствуется мне, что это высадка пассажиров перед походом вверх
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Посмотрите на слив от 20 февраля. 1 в 1.
Сейчас эфир отрастёт на ~2250 (биток под 58000) и завтра прольют уже на ~1750.

Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.
Витаха
 
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