Похоже, все начинает понемногу "отрастать". Не удивлюсь, если те, кто просыпается попозже не увидят столь масштабной, как по мне, коррекции. А проснувшиеся к обеду могут и вообще не узнать, что была неслабая "просадка"... P.S. У меня в портфеле только 3 монеты не упали ниже закупки - RUNE, VET и SC. TRX и ВТТ вернулись к первоначальному значению.
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 18 кві, 2021 06:23, всього редагувалось 1 раз.
так, ну все. -10% от баланса, пойду спать дальше. надеюсь ничего смертельного за это время не произойдет и этот минус отрастет. альты не фиксировал, добрал что мог на оставшийся кеш на этих проливах, который не собирался вообще трогать. молниеносное наказание за втаривание всяких деш\нео\зил на хаях и 100% альт депо получено, как и доза адреналина. теперь осталось смотреть реакцию битка к 60к и, в случае чего, все сливать. но чувствуется мне, что это высадка пассажиров перед походом вверх
Оттасківайтє йопаних... Отіпалі так отіпалі... Ось що значить козак троном затарився. На споті прикольно було спостерігати, як маніпулька вийопувався. Після фючей, будь який шухер на споті - як цирк на дроті.