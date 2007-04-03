Похоже, все начинает понемногу "отрастать". Не удивлюсь, если те, кто просыпается попозже не увидят столь масштабной, как по мне, коррекции. А проснувшиеся к обеду могут и вообще не узнать, что была неслабая "просадка"... P.S. У меня в портфеле только 3 монеты не упали ниже закупки - RUNE, VET и SC. TRX и ВТТ вернулись к первоначальному значению.
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 18 кві, 2021 06:23, всього редагувалось 1 раз.
так, ну все. -10% от баланса, пойду спать дальше. надеюсь ничего смертельного за это время не произойдет и этот минус отрастет. альты не фиксировал, добрал что мог на оставшийся кеш на этих проливах, который не собирался вообще трогать. молниеносное наказание за втаривание всяких деш\нео\зил на хаях и 100% альт депо получено, как и доза адреналина. теперь осталось смотреть реакцию битка к 60к и, в случае чего, все сливать. но чувствуется мне, что это высадка пассажиров перед походом вверх
Оттасківайтє йопаних... Отіпалі так отіпалі... Ось що значить козак троном затарився. На споті прикольно було спостерігати, як маніпулька вийопувався. Після фючей, будь який шухер на споті - як цирк на дроті.
Руководители и инвесторы американской биржи криптовалют Coinbase продали несколько миллионов акций после состоявшегося на этой неделе листинга.
По данным Capital Market Laboratories и портала инвесторских отношений Coinbase, всего инсайдеры продали 12 965 079 акций, выручив $4,5 млрд согласно пятничной цене закрытия в $344,38. При этом в базе данных Capital Market Laboratories имеются сведения только о продаже, но не о покупке акций инсайдерами.
Так, финансовый директор Coinbase Алесиа Хаас избавилась от всех доступных ей 255 500 акций при цене в $388,73, а генеральный директор Брайан Армстронг продал 749 999 акций за три транзакции по разным ценам, выручив $291 827 966. В его распоряжении еще остается 300 001 акция.
Данные вызвали возмущение участников сообщества в соцсетях, некоторые из которых сравнили поведение руководства Coinbase со схемой «памп и дамп», когда члены команды продают свои токены розничным инвесторам вскоре после листинга.
Витаха написав:Посмотрите на слив от 20 февраля. 1 в 1. Сейчас эфир отрастёт на ~2250 (биток под 58000) и завтра прольют уже на ~1750.
Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.
а смысл смотреть на 20 февраля? можно взять любой другой слив, сценариев масса. не понимаю зачем смотреть в прошлое это все фигня. любой график можно натянуть постфактум лично я докупил, если что, буду держать до 2025, пофиг)
phantom_systems написав:Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.
В этот раз всё сделал как надо. Вышел из остатков альты накануне по этим невменяемым ценам. Трон по 18 центов? Да он на пике в январе 2018 стоил 16 центов. Остальное в том же духе плюс-минус. Также почти полностью вышел из деда и перезашёл в него лесенкой вплоть до 52к, это плановые -20% от хая для хорошей коррекции. Все ордеры ночью сработали.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Нед 18 кві, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.