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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2416241724182419>
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:15

Похоже, все начинает понемногу "отрастать". Не удивлюсь, если те, кто просыпается попозже не увидят столь масштабной, как по мне, коррекции. А проснувшиеся к обеду могут и вообще не узнать, что была неслабая "просадка"...
P.S. У меня в портфеле только 3 монеты не упали ниже закупки - RUNE, VET и SC. TRX и ВТТ вернулись к первоначальному значению.
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 18 кві, 2021 06:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:16

Tegularius
чего? я зашел намного ниже
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 18 кві, 2021 06:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:18

Anadonta
Та же картина.
.
.
Это ВАУ.
Зебра, как и обещал. Месяц молчания. Мое почтение. :D

Зображення
В эту ночь лям бойцов полягло. Рип. Помяну.
И айда сдавать бутылки и откупаться.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Нед 18 кві, 2021 07:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:27

так, ну все. -10% от баланса, пойду спать дальше. надеюсь ничего смертельного за это время не произойдет и этот минус отрастет. альты не фиксировал, добрал что мог на оставшийся кеш на этих проливах, который не собирался вообще трогать. молниеносное наказание за втаривание всяких деш\нео\зил на хаях и 100% альт депо получено, как и доза адреналина. теперь осталось смотреть реакцию битка к 60к и, в случае чего, все сливать. но чувствуется мне, что это высадка пассажиров перед походом вверх
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Посмотрите на слив от 20 февраля. 1 в 1.
Сейчас эфир отрастёт на ~2250 (биток под 58000) и завтра прольют уже на ~1750.

Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:05

Оттасківайтє йопаних... :mrgreen: Отіпалі так отіпалі... :) Ось що значить козак троном затарився. :) На споті прикольно було спостерігати, як маніпулька вийопувався. :mrgreen: Після фючей, будь який шухер на споті - як цирк на дроті. :P
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:07

  Витаха написав:Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.

А вот я, наоборот, прикупаю от ключевых уровней.
Но, конечно, рынок — это всегда коллективное расхождение во мнениях:)
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Mugwort
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:34

Руководители и инвесторы американской биржи криптовалют Coinbase продали несколько миллионов акций после состоявшегося на этой неделе листинга.

По данным Capital Market Laboratories и портала инвесторских отношений Coinbase, всего инсайдеры продали 12 965 079 акций, выручив $4,5 млрд согласно пятничной цене закрытия в $344,38. При этом в базе данных Capital Market Laboratories имеются сведения только о продаже, но не о покупке акций инсайдерами.

Так, финансовый директор Coinbase Алесиа Хаас избавилась от всех доступных ей 255 500 акций при цене в $388,73, а генеральный директор Брайан Армстронг продал 749 999 акций за три транзакции по разным ценам, выручив $291 827 966. В его распоряжении еще остается 300 001 акция.

Данные вызвали возмущение участников сообщества в соцсетях, некоторые из которых сравнили поведение руководства Coinbase со схемой «памп и дамп», когда члены команды продают свои токены розничным инвесторам вскоре после листинга.

https://ttrcoin.com/insaydery-coinbase- ... rji.13705/

Что то не похоже на то, что они ждут продолжения пампа. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:15

  Витаха написав:Посмотрите на слив от 20 февраля. 1 в 1.
Сейчас эфир отрастёт на ~2250 (биток под 58000) и завтра прольют уже на ~1750.

Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.

а смысл смотреть на 20 февраля? можно взять любой другой слив, сценариев масса. не понимаю зачем смотреть в прошлое это все фигня. любой график можно натянуть постфактум
лично я докупил, если что, буду держать до 2025, пофиг)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35

  phantom_systems написав:Если доги в топ 5, это явный признак, что скоро на коррекцию. Долго это безумие продолжаться не может.

В этот раз всё сделал как надо. Вышел из остатков альты накануне по этим невменяемым ценам. Трон по 18 центов? Да он на пике в январе 2018 стоил 16 центов. Остальное в том же духе плюс-минус. Также почти полностью вышел из деда и перезашёл в него лесенкой вплоть до 52к, это плановые -20% от хая для хорошей коррекции. Все ордеры ночью сработали.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Нед 18 кві, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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