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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:38
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Zebra
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:52
и что, дог по прежнему топ 5, что поменялось то?
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DmitryK
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:03
DmitryK написав: Витаха написав:
Посмотрите на слив от 20 февраля. 1 в 1.
Сейчас эфир отрастёт на ~2250 (биток под 58000) и завтра прольют уже на ~1750.
Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.
а смысл смотреть на 20 февраля? можно взять любой другой слив, сценариев масса. не понимаю зачем смотреть в прошлое это все фигня. любой график можно натянуть постфактум
лично я докупил, если что, буду держать до 2025, пофиг)
В прошлое надо смотреть, потому что всë повторяется уже в третий раз. Смысл закупаться на хаях и сидеть 3-4 года в просадке и выйти по итогу в 0, если можно в 2023 купить всë в 10 раз дешевле?
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Витаха
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