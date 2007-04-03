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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Это все.
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
и что, дог по прежнему топ 5, что поменялось то?
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:03
В прошлое надо смотреть, потому что всë повторяется уже в третий раз. Смысл закупаться на хаях и сидеть 3-4 года в просадке и выйти по итогу в 0, если можно в 2023 купить всë в 10 раз дешевле?
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Комрады, хоть бы плюсанул кто.
viewtopic.php?p=5212162#p5212162
В пятницу написал.
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кстати, наконец-то сработал ордер на 55К
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:22
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:35
phantom_systems
и какой ваш прогноз?
как хомяк, схавал чем успели накормить и по отменял все остальные ордера. не верится, шо сильно низко упадём - такие люди зашли в крипту, но стратегию 50/50 менять не буду, в - не торгую = 2008 помню и универсальную присказку квестора тоже...
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:39
Дед точно будет, прогноз 100к до конца года в силе. Остальное лотерея. Уже было в прошлом году, что дед делал иксы, когда альты, кроме самого топа, болтались на месте к фиату.
Додано: Нед 18 кві, 2021 11:21
Личноя к сливу был готов, посмотрев вчера вечером ролик Васи.Но здесь меня умиляют посты о том, как "вчера" они так удачно закупились или слились.А может не нужно тут себя умнее чем на самом деле выставлять.Вот когда Зебра писал не ВЧЕРА, а ДО ТОГО как, мы все видели супер минусовые результаты.Вы , герои , если хотите похвастаться, то берите пример с Зебры, пишите до ТОГО как.
ПС по существу - возможен разворот, но этого никто не знает.Отскок вплоть до 60-62.Если повезёт возврат в клин и до 67-70.Если от 59-60 вниз, то это уже до сл раза.Ещё - вероятно отстреливание мелких альтов, кот пришла очередь.
Додано: Нед 18 кві, 2021 11:25
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