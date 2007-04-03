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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2417241824192420>
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это все.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

и что, дог по прежнему топ 5, что поменялось то?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:03

  DmitryK написав:
  Витаха написав:Посмотрите на слив от 20 февраля. 1 в 1.
Сейчас эфир отрастёт на ~2250 (биток под 58000) и завтра прольют уже на ~1750.

Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.

а смысл смотреть на 20 февраля? можно взять любой другой слив, сценариев масса. не понимаю зачем смотреть в прошлое это все фигня. любой график можно натянуть постфактум
лично я докупил, если что, буду держать до 2025, пофиг)

В прошлое надо смотреть, потому что всë повторяется уже в третий раз. Смысл закупаться на хаях и сидеть 3-4 года в просадке и выйти по итогу в 0, если можно в 2023 купить всë в 10 раз дешевле?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Комрады, хоть бы плюсанул кто.
viewtopic.php?p=5212162#p5212162
В пятницу написал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати, наконец-то сработал ордер на 55К
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:22

  Витаха написав:В прошлое надо смотреть, потому что всë повторяется уже в третий раз. Смысл закупаться на хаях и сидеть 3-4 года в просадке и выйти по итогу в 0, если можно в 2023 купить всë в 10 раз дешевле?

Это еще не конец. Еще будет сильно расти в этом цикле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:35

phantom_systems
и какой ваш прогноз?
как хомяк, схавал чем успели накормить и по отменял все остальные ордера. не верится, шо сильно низко упадём - такие люди зашли в крипту, но стратегию 50/50 менять не буду, в - не торгую = 2008 помню и универсальную присказку квестора тоже...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:39

  airmax78 написав:
  Витаха написав:В прошлое надо смотреть, потому что всë повторяется уже в третий раз. Смысл закупаться на хаях и сидеть 3-4 года в просадке и выйти по итогу в 0, если можно в 2023 купить всë в 10 раз дешевле?

Это еще не конец. Еще будет сильно расти в этом цикле.

Дед точно будет, прогноз 100к до конца года в силе. Остальное лотерея. Уже было в прошлом году, что дед делал иксы, когда альты, кроме самого топа, болтались на месте к фиату.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:21

Личноя к сливу был готов, посмотрев вчера вечером ролик Васи.Но здесь меня умиляют посты о том, как "вчера" они так удачно закупились или слились.А может не нужно тут себя умнее чем на самом деле выставлять.Вот когда Зебра писал не ВЧЕРА, а ДО ТОГО как, мы все видели супер минусовые результаты.Вы , герои , если хотите похвастаться, то берите пример с Зебры, пишите до ТОГО как.
ПС по существу - возможен разворот, но этого никто не знает.Отскок вплоть до 60-62.Если повезёт возврат в клин и до 67-70.Если от 59-60 вниз, то это уже до сл раза.Ещё - вероятно отстреливание мелких альтов, кот пришла очередь.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:25

  phantom_systems написав:Дед точно будет, прогноз 100к до конца года в силе.

Ещё рано, ещё даже Цитадели не начали строить. :)
andrein
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