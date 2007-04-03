Додано: Нед 18 кві, 2021 11:43

Правильная крипта летит в пропасть, а мусорный DOGE растет!Может быть это и совершенно идиотская мысль (поэтому прошу тапками сильно не бросаться), но все же выскажусь.За всем этим хаосом явно стоит слащавый балабол. Он решил показать всему миру, насколько он крут, что может своими действиями руководить миллионами людей и целыми рынками. DOGE выбран специально, чтобы показать всем, что в современном мире по желанию одного человека что-то совершенно бесполезное и практически ничего не стоящее можно за считанные дни вознести до небес (как он тонко подметил - запустить на луну)!Сейчас он постепенно сливает BTC и заходит в DOGE. Скоро DOGE выйдет на 1 место по капитализации. Всей крипте конец. Теперь DOGE - новая мировая валюта!Понимаю, что это похоже на бред сумасшедшего, но кто его знает...P.S. Потом Маск скажет, что на пару дней уехал отдохнуть, а его аккаунт взломали...