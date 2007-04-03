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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2417241824192420
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:33

  Ethereum написав:
  Козак-характерник написав:
  osafly написав: Пока ЕОС сделал лишь 7Х и запас хода еще приличный по сравнению с другими старичками...

Згодний. Але спостерігаю за топальтою, її по черзі рухають, поки приблизно в одному діапазоні. Ловлю хвилі по кожному руху.


Eos зробив 3х ,якщо брати біля 3 середнє. А взагалі його ATH 25.
Пишете ,а навіть аналітику не дивитеся...ідіть картоплю садіть краще


Ну,о чем можно с картофелеедом разговаривать,если в колхозе,я понимаю,проблемы с интернетом и ума не хватает открыть график и посмотреть,какой по EOSу был минимум..А это,район 1.35...Я его сам брал минимальной ценой по 1.75.....Нах... мне 3$ середнэ?? Поэтому,умничать не нужно,а советы свои,можете засунуть себе куда подальше....вместе с картофелиной.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:43

Правильная крипта летит в пропасть, а мусорный DOGE растет!
Может быть это и совершенно идиотская мысль (поэтому прошу тапками сильно не бросаться), но все же выскажусь.
За всем этим хаосом явно стоит слащавый балабол. Он решил показать всему миру, насколько он крут, что может своими действиями руководить миллионами людей и целыми рынками. DOGE выбран специально, чтобы показать всем, что в современном мире по желанию одного человека что-то совершенно бесполезное и практически ничего не стоящее можно за считанные дни вознести до небес (как он тонко подметил - запустить на луну)!
Сейчас он постепенно сливает BTC и заходит в DOGE. Скоро DOGE выйдет на 1 место по капитализации. Всей крипте конец. Теперь DOGE - новая мировая валюта! :D
Понимаю, что это похоже на бред сумасшедшего, но кто его знает...
P.S. Потом Маск скажет, что на пару дней уехал отдохнуть, а его аккаунт взломали... :lol: :roll: :shock:
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:07

Маск на тему крипты только троллит, догов у него всего ничего, поиграться и постебаться. Думаю, деда у него тоже почти нет, всё вложено в Теслу, СпейсИкс, тоннельную компанию и что там ещё. Решение о входе Теслы в деда принимал не он, а совет директоров с подачи CFO Зака Киркхорна.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:19

  Anadonta написав:Правильная крипта летит в пропасть, а мусорный DOGE растет!
Может быть это и совершенно идиотская мысль (поэтому прошу тапками сильно не бросаться), но все же выскажусь.
За всем этим хаосом явно стоит слащавый балабол. Он решил показать всему миру, насколько он крут, что может своими действиями руководить миллионами людей и целыми рынками. DOGE выбран специально, чтобы показать всем, что в современном мире по желанию одного человека что-то совершенно бесполезное и практически ничего не стоящее можно за считанные дни вознести до небес (как он тонко подметил - запустить на луну)!
Сейчас он постепенно сливает BTC и заходит в DOGE. Скоро DOGE выйдет на 1 место по капитализации. Всей крипте конец. Теперь DOGE - новая мировая валюта! :D
Понимаю, что это похоже на бред сумасшедшего, но кто его знает...
P.S. Потом Маск скажет, что на пару дней уехал отдохнуть, а его аккаунт взломали... :lol: :roll: :shock:


В крипте работают совсем иные законы, не привычные нам.Цена не отражает полезность монет.Важнее, кто стоит за монетой, какие там крутятся деньги.Понятно, что и высокотехнологичность играет роль.Но как уже выяснилось, не главную.По догам - не нужно уже и совсем преуменьшать статус монеты до совсем мусорной.Это монета с 2014 года.Сейчас все видят, что в рост пошли старички, кроме догов и биткеш, классик, деш, онт,зек...риппл :) Т о доги здесь совсем не выбиваются из общества.И по своим параметрам они , как и многие монеты, превосходят биткойн.
ПС вот почему это гаунище биток до сих пор более полрынка оттяпал, это нонсенс.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:34

  Кучинелли написав:Т о доги здесь совсем не выбиваются из общества.И по своим параметрам они , как и многие монеты, превосходят биткойн.

Доги сфэйлились как PoW ещё в самом начале и быстро перешли на merge mining с лайтом в 2014. Так что это просто доэфирный токен, судя по динамике развития, вполне мусорный.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:55

Уже через день - другой (может через неделю) мы будем или радоваться, что и в этот раз пронесло, или жалеть о том, что не вышли из крипты с плюсом, пока ещё был шанс, успокаивая себя тем, что когда-то (год - три - пять) все вернётся и даже обновит максимумы.
Время всегда расставляет все по своим местам...
Anadonta
 
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  #<1 ... 2417241824192420
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