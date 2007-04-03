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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2418241924202421
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:21

Anadonta
раз в пол года-год такое постоянно. на прошлом цикле в 2017 раза 3 такие проливы были по 30%
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:27

Новостной фон позитивный, из каждого утюга о крипте вещают. Что там Турция крипту забанила, это в мировом масштабе пустяк. Деда ниже 50к вряд ли продавят, альты же могут слить основательно, они слишком бодро выросли. На следующей неделе будет видно, я ставлю на отскок деда к 60к. Если топовые альты хорошо просядут к деду, частично перекинусь из деда в них.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:36

ниже 50к точно будет даунтренд либо длительный боковик, цикл не должен на этом закончиться. пока все норм и по фибо от 10.06 на 0.236 упал бит.

Зображення
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 18 кві, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:36

Купіть щось, або продайте. І маніпулька почне рух проти Вашої ставки. Вся сіль цієї куєти в цьому - постригти. Заради стрижки намалюють на графіку будь яку куєту.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:39

  spacemachine написав:по фибо
По фібє, гаваріш? Кх... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:40

  phantom_systems написав:Новостной фон позитивный, из каждого утюга о крипте вещают. Что там Турция крипту забанила, это в мировом масштабе пустяк. Деда ниже 50к вряд ли продавят, альты же могут слить основательно, они слишком бодро выросли. На следующей неделе будет видно, я ставлю на отскок деда к 60к. Если топовые альты хорошо просядут к деду, частично перекинусь из деда в них.


Отлично! Радует оптимистический настрой специалистов. На паникеров не смотрим - их всегда и везде в избытке. Значит, движемся дальше к новым высотам, а особо неуравновешенных высаживаем на этой станции...
Только 4 монеты сегодня "в зелёном". С DOGE понятно (хотя на самом деле совсем непонятно), но о нем не будем.
SOL, NANO и NPXS. Что за фрукты? Что в них такого особенного, если при таком серьезном, как по мне, падении они растут?! Или это так - случайность? Что росло при прошлых "просадках"?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:47

sol это крутой проект типа дота. но он весь месяц стоял, толком ничего не показал. то, что сейчас не упал - просто какое-то чудо. npxs контора, которая ставит банкоматы btc, но она так то не о чем. они перешли на npxs new, что это со старой и чего она подросла - неизвестно. в любом случае, ее лучше не покупать. nano хз, растет на спекуляции какой-то
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:51

  spacemachine написав:Anadonta
раз в пол года-год такое постоянно. на прошлом цикле в 2017 раза 3 такие проливы были по 30%


Насколько мне известно, последний раз подобный "пролив" был где-то в конце февраля этого года. Тогда у моего знакомого счёт "усох" с почти 50 до 34.5 тыс. USD, но потом достаточно быстро восстановился и в течение следующего месяца показал + 80% от предыдущих пиков.
Вопрос в том, нет ли сейчас фундаментальных причин для падения и смены тренда на долгие месяцы, если не годы?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:56

  Anadonta написав:
  spacemachine написав:Anadonta
раз в пол года-год такое постоянно. на прошлом цикле в 2017 раза 3 такие проливы были по 30%


Насколько мне известно, последний раз подобный "пролив" был где-то в конце февраля этого года. Тогда у моего знакомого счёт "усох" с почти 50 до 34.5 тыс. USD, но потом достаточно быстро восстановился и в течение следующего месяца показал + 80% от предыдущих пиков.
Вопрос в том, нет ли сейчас фундаментальных причин для падения и смены тренда на долгие месяцы, если не годы?

был в феврале. вы ж спрашивали в целом, про февраль вот вы и так знаете. а так были они и в 2020, 19, 18 и 17. да всегда. в 18 и 19 такие движения меняли тренд, но он, в целом, тогда и так был медвежий. причин сейчас обьективно нет на разворот. модель s2f гляньте, поизучайте. очень точно пока идет все по ней. с бирж отток крупный битка на кошельки, накопление. вчера кто-то залил на коинбейс кучу битков и слил их. забрали все стопы, что можно было, и ликвидировали всех плечевиков

https://www.tradingview.com/chart/BLX/L ... -Analysis/
вот норм чувак, хорошо рисует графики на лонг. можете у него прошлые графики посмотреть, точно так же 2017 года рост показал максимально точно
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 18 кві, 2021 16:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:57

Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх. :) Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.
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