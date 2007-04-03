Додано: Нед 18 кві, 2021 15:56

Anadonta написав: spacemachine написав: Anadonta

раз в пол года-год такое постоянно. на прошлом цикле в 2017 раза 3 такие проливы были по 30% раз в пол года-год такое постоянно. на прошлом цикле в 2017 раза 3 такие проливы были по 30%



Насколько мне известно, последний раз подобный "пролив" был где-то в конце февраля этого года. Тогда у моего знакомого счёт "усох" с почти 50 до 34.5 тыс. USD, но потом достаточно быстро восстановился и в течение следующего месяца показал + 80% от предыдущих пиков.

Вопрос в том, нет ли сейчас фундаментальных причин для падения и смены тренда на долгие месяцы, если не годы? Насколько мне известно, последний раз подобный "пролив" был где-то в конце февраля этого года. Тогда у моего знакомого счёт "усох" с почти 50 до 34.5 тыс. USD, но потом достаточно быстро восстановился и в течение следующего месяца показал + 80% от предыдущих пиков.Вопрос в том, нет ли сейчас фундаментальных причин для падения и смены тренда на долгие месяцы, если не годы?

был в феврале. вы ж спрашивали в целом, про февраль вот вы и так знаете. а так были они и в 2020, 19, 18 и 17. да всегда. в 18 и 19 такие движения меняли тренд, но он, в целом, тогда и так был медвежий. причин сейчас обьективно нет на разворот. модель s2f гляньте, поизучайте. очень точно пока идет все по ней. с бирж отток крупный битка на кошельки, накопление. вчера кто-то залил на коинбейс кучу битков и слил их. забрали все стопы, что можно было, и ликвидировали всех плечевиковвот норм чувак, хорошо рисует графики на лонг. можете у него прошлые графики посмотреть, точно так же 2017 года рост показал максимально точно