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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:26
Козак-характерник написав:
Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх.
Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.
Бравий текст, має впевнити всіх що в тебе проЇздний )
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Додано: Нед 18 кві, 2021 16:49
Петька прибегает к Чапаеву.
— Василий Иванович, к тебе опять этот голубой член приперся.
— Запомни, Петька, на русский язык фамилия Блюхер непереводима!
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Додано: Нед 18 кві, 2021 16:58
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14
Козак-характерник написав:
Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх.
Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.
Только по деду 5 ярдов ликвидаций за сутки, знатно постригли. 2 ярда на Финике, 1 ярд на Банане. 10 ярдов в целом по рынку. Давно так лонгистов не выносили. Видать, сильно возбудились после недавнего перехая. Дальше выносить лонгистов мало смысла.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14
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