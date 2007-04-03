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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2419242024212422
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:26

  Козак-характерник написав:Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх. :) Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.
Бравий текст, має впевнити всіх що в тебе проЇздний ) :mrgreen:
yess
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:49

Петька прибегает к Чапаеву.
— Василий Иванович, к тебе опять этот голубой член приперся.
— Запомни, Петька, на русский язык фамилия Блюхер непереводима!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:58

Блюхер

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14

  Козак-характерник написав:Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх. :) Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.

Только по деду 5 ярдов ликвидаций за сутки, знатно постригли. 2 ярда на Финике, 1 ярд на Банане. 10 ярдов в целом по рынку. Давно так лонгистов не выносили. Видать, сильно возбудились после недавнего перехая. Дальше выносить лонгистов мало смысла.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14

насрав собі в шаровари

yess
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще один ордер сработал на 54К.
airmax78
 
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