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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:26
Козак-характерник написав:
Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх.
Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.
Бравий текст, має впевнити всіх що в тебе проЇздний )
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Додано: Нед 18 кві, 2021 16:49
Петька прибегает к Чапаеву.
— Василий Иванович, к тебе опять этот голубой член приперся.
— Запомни, Петька, на русский язык фамилия Блюхер непереводима!
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Додано: Нед 18 кві, 2021 16:58
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14
Козак-характерник написав:
Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх.
Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.
Только по деду 5 ярдов ликвидаций за сутки, знатно постригли. 2 ярда на Финике, 1 ярд на Банане. 10 ярдов в целом по рынку. Давно так лонгистов не выносили. Видать, сильно возбудились после недавнего перехая. Дальше выносить лонгистов мало смысла.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:35
Еще один ордер сработал на 54К.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:22
phantom_systems написав: Кучинелли написав:
Т о доги здесь совсем не выбиваются из общества.И по своим параметрам они , как и многие монеты, превосходят биткойн.
Доги сфэйлились как PoW ещё в самом начале и быстро перешли на merge mining с лайтом в 2014. Так что это просто доэфирный токен, судя по динамике развития, вполне мусорный.
Все токены мусорные, мы это хорошо знаем и понимаем.Только на них можно делать деньги...и иногда большие.Ещё большой вопрос. какой токен мусорнее, с учётом вышесказанного.Я лично догами не торгую и никому не советую.Но клеймить его за то. что он с носом многих оставил тоже несправедливо.И перечисленные тобой тех подробности не имеют никакого значения к определению мусорности.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:25
Anadonta написав:
Вопрос к знатокам, т. к. я в этой теме совсем недавно.
Это каждый раз у всех такая паника на "просадке" или в этот раз происходит что-то действительно серьезное, что "сломает" восходящий тренд и толкнет цены вниз надолго?
По моим ощущениям зима, которую все ждали к середине лета или даже к осени, наступает прямо в этот момент. Сегодня ещё выходной - сильной активности нет, а завтра все просто польется и минус 50% от значений субботнего вечера будут казаться сказкой!
Неужели таки действительно приехали, как написал выше Zebra?!
Этого НИКТО не знает.Если тебе кто то скажет утвердительно. можешь послать его.Существует опр вероятность и того и другого.даже на проливе к 40-45 слома ещё не будет.А скорее будет флет битка 50-60 плюс минус.И на нём альта опять рванёт.
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