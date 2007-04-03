Бравий текст, має впевнити всіх що в тебе проЇздний )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:26
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:58
Блюхер
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14
Только по деду 5 ярдов ликвидаций за сутки, знатно постригли. 2 ярда на Финике, 1 ярд на Банане. 10 ярдов в целом по рынку. Давно так лонгистов не выносили. Видать, сильно возбудились после недавнего перехая. Дальше выносить лонгистов мало смысла.
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14
насрав собі в шаровари
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еще один ордер сработал на 54К.
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:22
Все токены мусорные, мы это хорошо знаем и понимаем.Только на них можно делать деньги...и иногда большие.Ещё большой вопрос. какой токен мусорнее, с учётом вышесказанного.Я лично догами не торгую и никому не советую.Но клеймить его за то. что он с носом многих оставил тоже несправедливо.И перечисленные тобой тех подробности не имеют никакого значения к определению мусорности.
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:25
Этого НИКТО не знает.Если тебе кто то скажет утвердительно. можешь послать его.Существует опр вероятность и того и другого.даже на проливе к 40-45 слома ещё не будет.А скорее будет флет битка 50-60 плюс минус.И на нём альта опять рванёт.
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:24
США необходима перезагрузка доллара иначе постепенно он продолжит терять монополию, а ЕС, Россия, Китай и другие страны постепенно будут переходить на расчеты в собственных валютах, чем будут вытеснять и ослаблять доллар. Также усиление криптовалютного рынка постепенно становится альтернативным инструментом в кейсе мировой денежной системе.
Источник добавляет, что денег в мире стало слишком много.
Додано: Нед 18 кві, 2021 22:07
Нашел в сети такую мысль насчет сегодняшних событий:
"Это чётко спланированная и подготовленная операция под руководством Маска, цель которой зафиксировать прибыль. Задача была пробить 54 000$, что успешно было достигнуто. Его лимитки налились по 51 000$, а продавал он с самого верха. Для отвода глаз он заранее пампит DOGE, перетягивая ликвидность с рынка в эту монету, затем фиксирует прибыль по 0.40$ и после этого он готов к покупке ВТС. Задачи пробить 51 000$ не стояло, так как там находятся долгосрочные инвесторы, и для пробития этого уровня нужна более масштабная подготовка. Дамп проводят ночью и в выходной день, понимая что сопротивление будет минимальным".
Это бредовые мысли или хоть отдаленно похоже на возможный сценарий?
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