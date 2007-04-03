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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2420242124222423>
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:26

  Козак-характерник написав:Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх. :) Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.
Бравий текст, має впевнити всіх що в тебе проЇздний ) :mrgreen:
yess
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:58

Блюхер

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14

  Козак-характерник написав:Здається, що це черговий вертольот, щоб поіметь усіх. :) Вся куєта заварилася, щоб планку 100 к пробивати без зайвих пасажирів.

Только по деду 5 ярдов ликвидаций за сутки, знатно постригли. 2 ярда на Финике, 1 ярд на Банане. 10 ярдов в целом по рынку. Давно так лонгистов не выносили. Видать, сильно возбудились после недавнего перехая. Дальше выносить лонгистов мало смысла.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:14

насрав собі в шаровари

yess
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще один ордер сработал на 54К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:22

  phantom_systems написав:
  Кучинелли написав:Т о доги здесь совсем не выбиваются из общества.И по своим параметрам они , как и многие монеты, превосходят биткойн.

Доги сфэйлились как PoW ещё в самом начале и быстро перешли на merge mining с лайтом в 2014. Так что это просто доэфирный токен, судя по динамике развития, вполне мусорный.


Все токены мусорные, мы это хорошо знаем и понимаем.Только на них можно делать деньги...и иногда большие.Ещё большой вопрос. какой токен мусорнее, с учётом вышесказанного.Я лично догами не торгую и никому не советую.Но клеймить его за то. что он с носом многих оставил тоже несправедливо.И перечисленные тобой тех подробности не имеют никакого значения к определению мусорности.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:25

  Anadonta написав:Вопрос к знатокам, т. к. я в этой теме совсем недавно.
Это каждый раз у всех такая паника на "просадке" или в этот раз происходит что-то действительно серьезное, что "сломает" восходящий тренд и толкнет цены вниз надолго?
По моим ощущениям зима, которую все ждали к середине лета или даже к осени, наступает прямо в этот момент. Сегодня ещё выходной - сильной активности нет, а завтра все просто польется и минус 50% от значений субботнего вечера будут казаться сказкой!
Неужели таки действительно приехали, как написал выше Zebra?! :(


Этого НИКТО не знает.Если тебе кто то скажет утвердительно. можешь послать его.Существует опр вероятность и того и другого.даже на проливе к 40-45 слома ещё не будет.А скорее будет флет битка 50-60 плюс минус.И на нём альта опять рванёт.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:24

США необходима перезагрузка доллара иначе постепенно он продолжит терять монополию, а ЕС, Россия, Китай и другие страны постепенно будут переходить на расчеты в собственных валютах, чем будут вытеснять и ослаблять доллар. Также усиление криптовалютного рынка постепенно становится альтернативным инструментом в кейсе мировой денежной системе.
Источник добавляет, что денег в мире стало слишком много.
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:07

Нашел в сети такую мысль насчет сегодняшних событий:
"Это чётко спланированная и подготовленная операция под руководством Маска, цель которой зафиксировать прибыль. Задача была пробить 54 000$, что успешно было достигнуто. Его лимитки налились по 51 000$, а продавал он с самого верха. Для отвода глаз он заранее пампит DOGE, перетягивая ликвидность с рынка в эту монету, затем фиксирует прибыль по 0.40$ и после этого он готов к покупке ВТС. Задачи пробить 51 000$ не стояло, так как там находятся долгосрочные инвесторы, и для пробития этого уровня нужна более масштабная подготовка. Дамп проводят ночью и в выходной день, понимая что сопротивление будет минимальным".
Это бредовые мысли или хоть отдаленно похоже на возможный сценарий?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:21

  Anadonta написав:Это бредовые мысли или хоть отдаленно похоже на возможный сценарий?

Байка.
Козак-характерник
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