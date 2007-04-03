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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2420242124222423
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:33

Пишут, что это биржи сыграли против своих же юзеров и побрили их на 10 млрд. Долл. На крипторынке так можно, точнее это никак не регулируется.

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andrein
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:15

  andrein написав:Пишут, что это биржи сыграли против своих же юзеров и побрили их на 10 млрд. Долл. На крипторынке так можно, точнее это никак не регулируется

Хто графіки малює, той і іпьот... :mrgreen: Без сумніву. Вже перевірено сто разів. Якщо треба поіпать, то нічого не врятує: ні стопи, ні сидіння онлайн біля монітору. Тупо можуть вимкнути біржу чи імітувати технічні проблеми. Тільки хедж и ризик - менеджмент можуть врятувати.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:50

На $100к він зібрався... та керосин в баках закінчився. :lol:
Mirax
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