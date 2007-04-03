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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2420242124222423
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:15

  andrein написав:Пишут, что это биржи сыграли против своих же юзеров и побрили их на 10 млрд. Долл. На крипторынке так можно, точнее это никак не регулируется

Хто графіки малює, той і іпьот... :mrgreen: Без сумніву. Вже перевірено сто разів. Якщо треба поіпать, то нічого не врятує: ні стопи, ні сидіння онлайн біля монітору. Тупо можуть вимкнути біржу чи імітувати технічні проблеми. Тільки хедж и ризик - менеджмент можуть врятувати.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:50

На $100к він зібрався... та керосин в баках закінчився. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

При вчерашнем проливе USDT на всех не хватало?
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Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Комрады, только не говорите, что на выходных никто не догрузил позицию. У меня вчера к середине дня кэш на счете биржевом закончился. Больше докупать не на что.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:12

  airmax78 написав:Комрады, только не говорите, что на выходных никто не догрузил позицию. У меня вчера к середине дня кэш на счете биржевом закончился. Больше докупать не на что.

Не выходил и не входил в новые позиции. Только ходл и вера в рост...
Поставил только один стоп-лосс на нео по цене 100$. Крепко он взлетел на фоне новостей из Китая.. Остальное всё без стопов, рисковать так рисковать..
Давно отношусь к крипте как к циферкам на экране, и получить деньги с нее не рассчитываю. Если вложил в крипту, лучше сразу считать что всё потерял. Так легче кататься на горках.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:27

  airmax78 написав:Комрады, только не говорите, что на выходных никто не догрузил позицию. У меня вчера к середине дня кэш на счете биржевом закончился. Больше докупать не на что.

После стартового пролива удвоил позицию около 54к. Судя по сегодняшней динамике, хорошо вошёл. Теперь можно ждать 60к.
phantom_systems
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