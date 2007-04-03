andrein написав:Пишут, что это биржи сыграли против своих же юзеров и побрили их на 10 млрд. Долл. На крипторынке так можно, точнее это никак не регулируется
Хто графіки малює, той і іпьот... Без сумніву. Вже перевірено сто разів. Якщо треба поіпать, то нічого не врятує: ні стопи, ні сидіння онлайн біля монітору. Тупо можуть вимкнути біржу чи імітувати технічні проблеми. Тільки хедж и ризик - менеджмент можуть врятувати.
airmax78 написав:Комрады, только не говорите, что на выходных никто не догрузил позицию. У меня вчера к середине дня кэш на счете биржевом закончился. Больше докупать не на что.
Не выходил и не входил в новые позиции. Только ходл и вера в рост... Поставил только один стоп-лосс на нео по цене 100$. Крепко он взлетел на фоне новостей из Китая.. Остальное всё без стопов, рисковать так рисковать.. Давно отношусь к крипте как к циферкам на экране, и получить деньги с нее не рассчитываю. Если вложил в крипту, лучше сразу считать что всё потерял. Так легче кататься на горках.