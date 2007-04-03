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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2420242124222423
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:12

  airmax78 написав:Комрады, только не говорите, что на выходных никто не догрузил позицию. У меня вчера к середине дня кэш на счете биржевом закончился. Больше докупать не на что.

Не выходил и не входил в новые позиции. Только ходл и вера в рост...
Поставил только один стоп-лосс на нео по цене 100$. Крепко он взлетел на фоне новостей из Китая.. Остальное всё без стопов, рисковать так рисковать..
Давно отношусь к крипте как к циферкам на экране, и получить деньги с нее не рассчитываю. Если вложил в крипту, лучше сразу считать что всё потерял. Так легче кататься на горках.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:27

  airmax78 написав:Комрады, только не говорите, что на выходных никто не догрузил позицию. У меня вчера к середине дня кэш на счете биржевом закончился. Больше докупать не на что.

После стартового пролива удвоил позицию около 54к. Судя по сегодняшней динамике, хорошо вошёл. Теперь можно ждать 60к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Комрады, напомните, сколько прошло времени с момента появления криптокотов до обвала рынка?
Это важно, потому что обратный отсчет уже стартовал: https://курс.ком.юа/novost/341902-inves ... dvizhimost
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:58

  Витаха написав:
  DmitryK написав:
  Витаха написав:Посмотрите на слив от 20 февраля. 1 в 1.
Сейчас эфир отрастёт на ~2250 (биток под 58000) и завтра прольют уже на ~1750.

Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.

а смысл смотреть на 20 февраля? можно взять любой другой слив, сценариев масса. не понимаю зачем смотреть в прошлое это все фигня. любой график можно натянуть постфактум
лично я докупил, если что, буду держать до 2025, пофиг)

В прошлое надо смотреть, потому что всë повторяется уже в третий раз. Смысл закупаться на хаях и сидеть 3-4 года в просадке и выйти по итогу в 0, если можно в 2023 купить всë в 10 раз дешевле?

ну вот вам и повторы по 3-4 раза, где ж эфир по 1750, а? надо держать и не париться. На просадках докупать и не думать что самый умный рынок переиграть....
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Комрады, напомните, сколько прошло времени с момента появления криптокотов до обвала рынка?

Месяц-полтора.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:54

Anadonta "Дамп проводят ночью". Когда где-то ночь, то в это же время где-то день, утро или вечер. Поэтому это чушь.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:19

  Витаха написав:
  airmax78 написав:Комрады, напомните, сколько прошло времени с момента появления криптокотов до обвала рынка?

Месяц-полтора.

О-о... Но, правда, тут уже чуть меньше идиотизма, чем в криптокотах - может подольше продержится?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:01

  airmax78 написав:
  Витаха написав:
  airmax78 написав:Комрады, напомните, сколько прошло времени с момента появления криптокотов до обвала рынка?

Месяц-полтора.

О-о... Но, правда, тут уже чуть меньше идиотизма, чем в криптокотах - может подольше продержится?


В прошлом цикле криптокоты были финальным аккордом абсурда, а до этого было еще много бреда в виде ICO, говнофорков, лже-облачных лже-майнингов и прочих скамов. DeFi и NFT на этом фоне - образцы полезности и практичности. Еще не конец хайпа. Конец будет когда твои друзья-растишки по ветке КРЖН будут сбрасывать свои инвестиционные прелести за биток, или в надежде прикупить его хоть сколько-нибудь на вырученные деньги :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сливайтесь пока не поздно. Сейчас до хомячков дойдет, что больше 60к они не увидят - польется все на 30к
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:36

продал все пол часа назад, пахнет сливом
spacemachine
 
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