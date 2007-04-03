airmax78 написав:Комрады, только не говорите, что на выходных никто не догрузил позицию. У меня вчера к середине дня кэш на счете биржевом закончился. Больше докупать не на что.
Не выходил и не входил в новые позиции. Только ходл и вера в рост... Поставил только один стоп-лосс на нео по цене 100$. Крепко он взлетел на фоне новостей из Китая.. Остальное всё без стопов, рисковать так рисковать.. Давно отношусь к крипте как к циферкам на экране, и получить деньги с нее не рассчитываю. Если вложил в крипту, лучше сразу считать что всё потерял. Так легче кататься на горках.
Витаха написав:Посмотрите на слив от 20 февраля. 1 в 1. Сейчас эфир отрастёт на ~2250 (биток под 58000) и завтра прольют уже на ~1750.
Буду выходить из всей крипты через несколько часов, на первой красной часовой свече. Перед этим будет 3-4 зелёные свечи.
а смысл смотреть на 20 февраля? можно взять любой другой слив, сценариев масса. не понимаю зачем смотреть в прошлое это все фигня. любой график можно натянуть постфактум лично я докупил, если что, буду держать до 2025, пофиг)
В прошлое надо смотреть, потому что всë повторяется уже в третий раз. Смысл закупаться на хаях и сидеть 3-4 года в просадке и выйти по итогу в 0, если можно в 2023 купить всë в 10 раз дешевле?
ну вот вам и повторы по 3-4 раза, где ж эфир по 1750, а? надо держать и не париться. На просадках докупать и не думать что самый умный рынок переиграть....
airmax78 написав:Комрады, напомните, сколько прошло времени с момента появления криптокотов до обвала рынка?
Месяц-полтора.
О-о... Но, правда, тут уже чуть меньше идиотизма, чем в криптокотах - может подольше продержится?
В прошлом цикле криптокоты были финальным аккордом абсурда, а до этого было еще много бреда в виде ICO, говнофорков, лже-облачных лже-майнингов и прочих скамов. DeFi и NFT на этом фоне - образцы полезности и практичности. Еще не конец хайпа. Конец будет когда твои друзья-растишки по ветке КРЖН будут сбрасывать свои инвестиционные прелести за биток, или в надежде прикупить его хоть сколько-нибудь на вырученные деньги