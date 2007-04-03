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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2421242224232424
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:00

  DmitryK написав:народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно

я с такой логикой в 2017 зашел в бит по 5к, сделал х10 к битку, потом эти х10 превратились в х4 к битку, а так как биток сложился в 5 раз, то оказалось х4 уже к доллару, когда бит был по 4к, и это мне ОЧЕНЬ сильно повезло. так что да, проходили и знаем че такое тру холд. снова повторять как-то не хочется. в случае понятного разворота можно перезайти. а сейчас просто подождать коррекции
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:16

комрады, порекомендуйти обменник для btc
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:20

комрады, порекомендуйте обменник для mastercard-BTC
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:44

  spacemachine написав:продал все пол часа назад, пахнет сливом.
4ч свеча очень плохо смотрится

Правильно сделали. Уже coinbase залистился на традиционных биржах. Можно биток и сливать. Смысла держать его цену больше нет. $100 млрд за лимитную обменку под названием Coinbase поимели.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:51

І іпут, і іпут, і іпут, і іпут... :mrgreen: Всіх.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:52

  DmitryK написав:народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно

Я торгую альтами до бітка зараз. 100 к повинні переткнути.
Козак-характерник
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