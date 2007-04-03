|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:51
народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:00
DmitryK написав:
народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно
я с такой логикой в 2017 зашел в бит по 5к, сделал х10 к битку, потом эти х10 превратились в х4 к битку, а так как биток сложился в 5 раз, то оказалось х4 уже к доллару, когда бит был по 4к, и это мне ОЧЕНЬ сильно повезло. так что да, проходили и знаем че такое тру холд. снова повторять как-то не хочется. в случае понятного разворота можно перезайти. а сейчас просто подождать коррекции
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:16
комрады, порекомендуйти обменник для btc
-
bizCorp
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:20
комрады, порекомендуйте обменник для mastercard-BTC
-
bizCorp
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:44
spacemachine написав:
продал все пол часа назад, пахнет сливом.
4ч свеча очень плохо смотрится
Правильно сделали. Уже coinbase залистился на традиционных биржах. Можно биток и сливать. Смысла держать его цену больше нет. $100 млрд за лимитную обменку под названием Coinbase поимели.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9814
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1331 раз.
- Подякували: 1778 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:51
І іпут, і іпут, і іпут, і іпут...
Всіх.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29103
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2007 раз.
- Подякували: 2140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:52
DmitryK написав:
народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно
Я торгую альтами до бітка зараз. 100 к повинні переткнути.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29103
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2007 раз.
- Подякували: 2140 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|76199
|198316116
|
|
|7439
|1777861
|
Пон 19 кві, 2021 11:36
ЛОБ
|
|38
|52220
|
|