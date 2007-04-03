RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2421242224232424
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно
DmitryK
 
Повідомлень: 667
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:00

  DmitryK написав:народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно

я с такой логикой в 2017 зашел в бит по 5к, сделал х10 к битку, потом эти х10 превратились в х4 к битку, а так как биток сложился в 5 раз, то оказалось х4 уже к доллару, когда бит был по 4к, и это мне ОЧЕНЬ сильно повезло. так что да, проходили и знаем че такое тру холд. снова повторять как-то не хочется. в случае понятного разворота можно перезайти. а сейчас просто подождать коррекции
spacemachine
 
Повідомлень: 139
З нами з: 27.06.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:20

комрады, порекомендуйте обменник для mastercard-BTC
bizCorp
 
Повідомлень: 7
З нами з: 27.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:44

  spacemachine написав:продал все пол часа назад, пахнет сливом.
4ч свеча очень плохо смотрится

Правильно сделали. Уже coinbase залистился на традиционных биржах. Можно биток и сливать. Смысла держать его цену больше нет. $100 млрд за лимитную обменку под названием Coinbase поимели.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9814
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:52

  DmitryK написав:народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно

Я торгую альтами до бітка зараз. 100 к повинні переткнути.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29102
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 2140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:35

  spacemachine написав:
  DmitryK написав:народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно

я с такой логикой в 2017 зашел в бит по 5к, сделал х10 к битку, потом эти х10 превратились в х4 к битку, а так как биток сложился в 5 раз, то оказалось х4 уже к доллару, когда бит был по 4к, и это мне ОЧЕНЬ сильно повезло. так что да, проходили и знаем че такое тру холд. снова повторять как-то не хочется. в случае понятного разворота можно перезайти. а сейчас просто подождать коррекции

все дело в том, что понятного разворота никогда не будет. Всегда будут только лишь предположения, как собственно и сейчас
DmitryK
 
Повідомлень: 667
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:48

  DmitryK написав:
  spacemachine написав:
  DmitryK написав:народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно

я с такой логикой в 2017 зашел в бит по 5к, сделал х10 к битку, потом эти х10 превратились в х4 к битку, а так как биток сложился в 5 раз, то оказалось х4 уже к доллару, когда бит был по 4к, и это мне ОЧЕНЬ сильно повезло. так что да, проходили и знаем че такое тру холд. снова повторять как-то не хочется. в случае понятного разворота можно перезайти. а сейчас просто подождать коррекции

все дело в том, что понятного разворота никогда не будет. Всегда будут только лишь предположения, как собственно и сейчас

ваше право так считать, но я не согласен. и рынок февраль-апрель 2019го года отлично подтверждает то, что развороты бывают очевидными
spacemachine
 
Повідомлень: 139
З нами з: 27.06.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:50

  Zebra написав:Сливайтесь пока не поздно. Сейчас до хомячков дойдет, что больше 60к они не увидят - польется все на 30к

А кто польёт? Большинство закупившихся ниже 20к уже давно слили. Те, кто после Теслы заходили по 40к, вряд ли из-за неполных полутора иксов будут суетиться. Около 80к могут начать что-то фиксировать, да и то не факт, что многие. 100к будет.

Просто амерофонда несколько часов назад открылась и неспешно падает, дед вместе с ней.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 14.04.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:13

Есть и такая версия недавнего падения BTC
https://forum.bits.media/index.php?/top ... %8F%D1%85/
yess
 
Повідомлень: 71
З нами з: 19.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2421242224232424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7619, 7620, 7621
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76203 198318294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 19:40
kluychkooleg
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7439 1777930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 11:36
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6806)
19.04.2021 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.