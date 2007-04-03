Додано: Пон 19 кві, 2021 17:00

DmitryK написав: народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно народ вы слишком пугливы для крипты, уже проходили такое неоднократно

я с такой логикой в 2017 зашел в бит по 5к, сделал х10 к битку, потом эти х10 превратились в х4 к битку, а так как биток сложился в 5 раз, то оказалось х4 уже к доллару, когда бит был по 4к, и это мне ОЧЕНЬ сильно повезло. так что да, проходили и знаем че такое тру холд. снова повторять как-то не хочется. в случае понятного разворота можно перезайти. а сейчас просто подождать коррекции