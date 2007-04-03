и что же помешает им теперь пропустить падение?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:23
и что же помешает им теперь пропустить падение?
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:41
Еще не время.Возможно дадут еще ниже 50,чтоб выбросить всяких нервных и впечатлительных с рынка и рост продолжится..Май-июнь еще будем рости...А вот с лета,думаю начнется планомерный переход в медвежью фазу рынка..
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:19
Подскажите, а можно заводить средства на Binance со своего счета в USD или EUR? В таком случае нет курсовой разницы? Если да, то какой банк лучше - ПроКредит, Альфа, Моно, ТАС или Юнекс? Если можно, но лучше с других банков - с каких?
Заранее благодарен!
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