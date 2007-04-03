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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:23
DmitryK написав: spacemachine написав:
ваше право так считать, но я не согласен. и рынок февраль-апрель 2019го года отлично подтверждает то, что развороты бывают очевидными
постфактум очевидно. а так, уже на 20-30к многие гуру предрекали разворот, и пропустили весь рост
и что же помешает им теперь пропустить падение?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:41
Zebra написав:
Сливайтесь пока не поздно. Сейчас до хомячков дойдет, что больше 60к они не увидят - польется все на 30к
Еще не время.Возможно дадут еще ниже 50,чтоб выбросить всяких нервных и впечатлительных с рынка и рост продолжится..Май-июнь еще будем рости...А вот с лета,думаю начнется планомерный переход в медвежью фазу рынка..
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Додано: Пон 19 кві, 2021 22:19
Подскажите, а можно заводить средства на Binance со своего счета в USD или EUR? В таком случае нет курсовой разницы? Если да, то какой банк лучше - ПроКредит, Альфа, Моно, ТАС или Юнекс? Если можно, но лучше с других банков - с каких?
Заранее благодарен!
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Додано: Пон 19 кві, 2021 23:38
phantom_systems написав: Zebra написав:
Сливайтесь пока не поздно. Сейчас до хомячков дойдет, что больше 60к они не увидят - польется все на 30к
А кто польёт? Большинство закупившихся ниже 20к уже давно слили. Те, кто после Теслы заходили по 40к, вряд ли из-за неполных полутора иксов будут суетиться. Около 80к могут начать что-то фиксировать, да и то не факт, что многие. 100к будет.
Просто амерофонда несколько часов назад открылась и неспешно падает, дед вместе с ней.
Вместо похода на 70к биток пошел на 50к снова, повторная коррекция сильного бычьего ралли - плохой признак. Отстрелялись практически все альты. Можно было выйти не только в безубыток, а с жирной прибылью, кто сидел в просадке с 2018.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 00:01
Заправляють рОкету пальним. Ставки фінансування майже нульові. За шорти не платять. Стрибайте в рОкету!
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Додано: Вів 20 кві, 2021 00:42
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Сливайтесь пока не поздно. Сейчас до хомячков дойдет, что больше 60к они не увидят - польется все на 30к
А кто польёт? Большинство закупившихся ниже 20к уже давно слили. Те, кто после Теслы заходили по 40к, вряд ли из-за неполных полутора иксов будут суетиться. Около 80к могут начать что-то фиксировать, да и то не факт, что многие. 100к будет.
Просто амерофонда несколько часов назад открылась и неспешно падает, дед вместе с ней.
Вместо похода на 70к биток пошел на 50к снова, повторная коррекция сильного бычьего ралли - плохой признак. Отстрелялись практически все альты. Можно было выйти не только в безубыток, а с жирной прибылью, кто сидел в просадке с 2018.
Только вот перехай между коррекциями и каждая просадка меньше предыдущей по лоям. Что с альтами будет, это отдельный вопрос, но дед ещё всё не отыграл.
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phantom_systems
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Додано: Вів 20 кві, 2021 01:06
Похоже, что к утру shitcoin DOGECOIN потеснит XRP по капитализации и выйдет на 4 место. А там уже и до BNB рукой подать.
Не к добру все это...
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Додано: Вів 20 кві, 2021 01:22
65% всех Dogecoin находятся всего в 98 кошельках. Крупнейший из них держит 28% всех Dogecoin, а пять кошельков контролируют 40% от совокупного оборотного объема
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