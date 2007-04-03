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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2423242424252426
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 02:53

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Только вот перехай между коррекциями и каждая просадка меньше предыдущей по лоям. Что с альтами будет, это отдельный вопрос, но дед ещё всё не отыграл.

55к - все еще хорошая цена пока дают. Это конец бычьего ралли.

Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 03:28

  phantom_systems написав:Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.

На крипторынке самый надёжный индикатор - это хитрая попа, которая чувствует приближение приключений. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 03:45

тыкали тыкали 50 мув на дневке, под которой биток не был с октября 2020 и выше не закрепились
spacemachine
 
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