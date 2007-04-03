Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 02:53
Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.
Додано: Вів 20 кві, 2021 03:28
Додано: Вів 20 кві, 2021 03:45
тыкали тыкали 50 мув на дневке, под которой биток не был с октября 2020 и выше не закрепились
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