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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2423242424252426
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 02:53

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Только вот перехай между коррекциями и каждая просадка меньше предыдущей по лоям. Что с альтами будет, это отдельный вопрос, но дед ещё всё не отыграл.

55к - все еще хорошая цена пока дают. Это конец бычьего ралли.

Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 03:28

  phantom_systems написав:Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.

На крипторынке самый надёжный индикатор - это хитрая попа, которая чувствует приближение приключений. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 03:45

тыкали тыкали 50 мув на дневке, под которой биток не был с октября 2020 и выше не закрепились

отправная точка бурного роста - апрель 17го - декабрь 17го, 22 недельные свечи, рост с 1к до 20, до этого 20 мес. с момента минимума цена шла на 1к. слив после громких новостей.
бурный рост - октябрь 2020 - апрель 21го, 22 недельные свечи, рост с 10к до 65, до этого 20 мес с момента минимума цена шла до 10к. слив после новостей коинбейс и хардфорк эфира.
3 года цена росла в прошлом цикле, и ровно 3 года будет в мае, как она растет в этом. если многие так любят рассматривать циклы, то почему у этого должен быть ход больше, если вся остальная история\события так повторяются?
сходим ниже 52, то тогда уже 45к можно ждать, а пока лучше наблюдать. потенциал сходить куда-то в район 80к еще сохраняется, но риск сейчас того не стоит

вот еще интересный график май 2017 года
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Востаннє редагувалось spacemachine в Вів 20 кві, 2021 06:20, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 05:15

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andrein
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 05:50

Писал в воскресенье о NPXS. Сегодня ночью он "выстрелил"! С 0.004 до 0.14 за монету. Сейчас снижается. Ворвался в ТОП-10 по капитализации - на 8 месте. Кто-то влил денег немеряно!
Такие движения на рынке вряд ли к чему-то хорошему...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 06:07

  Anadonta написав:Писал в воскресенье о NPXS. Сегодня ночью он "выстрелил"! С 0.004 до 0.14 за монету. Сейчас снижается. Ворвался в ТОП-10 по капитализации - на 8 месте. Кто-то влил денег немеряно!
Такие движения на рынке вряд ли к чему-то хорошему...

вы явно что-то путаете, пунди перешел на пунди new, старый токен удален, вы на него как раз и смотрите. какие-то остатки гоняют, быть может, на говнобиржах на супер лоу обьемах, и то я не могу найти где именно и не представляю как это возможно, такое, разве что, йобит может провернуть. это какой-то скам или баг. сами посмотрите на маркете, что она уже 2 недели как не торгуется нигде, и обьем суточный 700К$. так что ни о каких топ 8 и вливаний денег речи быть не может
spacemachine
 
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