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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2424242524262427>
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 02:53

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Только вот перехай между коррекциями и каждая просадка меньше предыдущей по лоям. Что с альтами будет, это отдельный вопрос, но дед ещё всё не отыграл.

55к - все еще хорошая цена пока дают. Это конец бычьего ралли.

Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 03:28

  phantom_systems написав:Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.

На крипторынке самый надёжный индикатор - это хитрая попа, которая чувствует приближение приключений. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 03:45

тыкали тыкали 50 мув на дневке, под которой биток не был с октября 2020 и выше не закрепились

отправная точка бурного роста - апрель 17го - декабрь 17го, 22 недельные свечи, рост с 1к до 20, до этого 20 мес. с момента минимума цена шла на 1к. слив после громких новостей.
бурный рост - октябрь 2020 - апрель 21го, 22 недельные свечи, рост с 10к до 65, до этого 20 мес с момента минимума цена шла до 10к. слив после новостей коинбейс и хардфорк эфира.
3 года цена росла в прошлом цикле, и ровно 3 года будет в мае, как она растет в этом. если многие так любят рассматривать циклы, то почему у этого должен быть ход больше, если вся остальная история\события так повторяются?
сходим ниже 52, то тогда уже 45к можно ждать, а пока лучше наблюдать. потенциал сходить куда-то в район 80к еще сохраняется, но риск сейчас того не стоит

вот еще интересный график май 2017 года
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Востаннє редагувалось spacemachine в Вів 20 кві, 2021 06:20, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 05:15

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andrein
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 05:50

Писал в воскресенье о NPXS. Сегодня ночью он "выстрелил"! С 0.004 до 0.14 за монету. Сейчас снижается. Ворвался в ТОП-10 по капитализации - на 8 месте. Кто-то влил денег немеряно!
Такие движения на рынке вряд ли к чему-то хорошему...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 06:07

  Anadonta написав:Писал в воскресенье о NPXS. Сегодня ночью он "выстрелил"! С 0.004 до 0.14 за монету. Сейчас снижается. Ворвался в ТОП-10 по капитализации - на 8 месте. Кто-то влил денег немеряно!
Такие движения на рынке вряд ли к чему-то хорошему...

вы явно что-то путаете, пунди перешел на пунди new, старый токен удален, вы на него как раз и смотрите. какие-то остатки гоняют, быть может, на говнобиржах на супер лоу обьемах, и то я не могу найти где именно и не представляю как это возможно, такое, разве что, йобит может провернуть. это какой-то скам или баг. сами посмотрите на маркете, что она уже 2 недели как не торгуется нигде, и обьем суточный 700К$. так что ни о каких топ 8 и вливаний денег речи быть не может
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:01

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Только вот перехай между коррекциями и каждая просадка меньше предыдущей по лоям. Что с альтами будет, это отдельный вопрос, но дед ещё всё не отыграл.

55к - все еще хорошая цена пока дают. Это конец бычьего ралли.

Зебра справедливости ради такие же мысли были и на 30к...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

???
А теперь NPXS вообще исчез. Как вроде его и не было никогда.
Как так?! Здесь такое часто бывает?
Жаль, скрин не сделал. Но, видимо, это был какой-то глюк на Coinmarketcap.
Востаннє редагувалось Anadonta в Вів 20 кві, 2021 07:33, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:32

Ждал 3 года, еще 3 года подожду.. :wink:
Не на последние же гуляем...
Если выходить сейчас со всех позиций, то потеря будет в разы меньше, чем прибыль с потенциального обновления некоторыми топовыми монетами, которые я держу, своих верхов.
Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.
Это конец роста, или временная коррекция на бычьем рынке, никто не скажет. Делаю ставку на рост, 50 на 50, орел или решка..

У всех чувство упущенной выгоды, что не затарились этим скамом догкоином? В любом раскладе я бы никогда его не купил... :roll:
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:45

  Patr1ot написав:Ждал 3 года, еще 3 года подожду.. :wink:
Не на последние же гуляем...
Если выходить сейчас со всех позиций, то потеря будет в разы меньше, чем прибыль с потенциального обновления некоторыми топовыми монетами, которые я держу, своих верхов.
Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.
Это конец роста, или временная коррекция на бычьем рынке, никто не скажет. Делаю ставку на рост, 50 на 50, орел или решка..

У всех чувство упущенной выгоды, что не затарились этим скамом догкоином? В любом раскладе я бы никогда его не купил... :roll:

На моей бирже этим говном в принципе не торгуют. И жалеть не о чем.
airmax78
 
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