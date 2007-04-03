Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 02:53
Ну, посмотрим. Мои индикаторы говорят о продолжении. Для разворота тренда мало оснований.
Додано: Вів 20 кві, 2021 03:28
Додано: Вів 20 кві, 2021 03:45
тыкали тыкали 50 мув на дневке, под которой биток не был с октября 2020 и выше не закрепились
отправная точка бурного роста - апрель 17го - декабрь 17го, 22 недельные свечи, рост с 1к до 20, до этого 20 мес. с момента минимума цена шла на 1к. слив после громких новостей.
бурный рост - октябрь 2020 - апрель 21го, 22 недельные свечи, рост с 10к до 65, до этого 20 мес с момента минимума цена шла до 10к. слив после новостей коинбейс и хардфорк эфира.
3 года цена росла в прошлом цикле, и ровно 3 года будет в мае, как она растет в этом. если многие так любят рассматривать циклы, то почему у этого должен быть ход больше, если вся остальная история\события так повторяются?
сходим ниже 52, то тогда уже 45к можно ждать, а пока лучше наблюдать. потенциал сходить куда-то в район 80к еще сохраняется, но риск сейчас того не стоит
вот еще интересный график май 2017 года
Востаннє редагувалось spacemachine в Вів 20 кві, 2021 06:20, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 20 кві, 2021 05:50
Писал в воскресенье о NPXS. Сегодня ночью он "выстрелил"! С 0.004 до 0.14 за монету. Сейчас снижается. Ворвался в ТОП-10 по капитализации - на 8 месте. Кто-то влил денег немеряно!
Такие движения на рынке вряд ли к чему-то хорошему...
Додано: Вів 20 кві, 2021 06:07
вы явно что-то путаете, пунди перешел на пунди new, старый токен удален, вы на него как раз и смотрите. какие-то остатки гоняют, быть может, на говнобиржах на супер лоу обьемах, и то я не могу найти где именно и не представляю как это возможно, такое, разве что, йобит может провернуть. это какой-то скам или баг. сами посмотрите на маркете, что она уже 2 недели как не торгуется нигде, и обьем суточный 700К$. так что ни о каких топ 8 и вливаний денег речи быть не может
Додано: Вів 20 кві, 2021 07:01
Зебра справедливости ради такие же мысли были и на 30к...
Додано: Вів 20 кві, 2021 07:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
???
А теперь NPXS вообще исчез. Как вроде его и не было никогда.
Как так?! Здесь такое часто бывает?
Жаль, скрин не сделал. Но, видимо, это был какой-то глюк на Coinmarketcap.
Востаннє редагувалось Anadonta в Вів 20 кві, 2021 07:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 кві, 2021 07:32
Ждал 3 года, еще 3 года подожду..
Не на последние же гуляем...
Если выходить сейчас со всех позиций, то потеря будет в разы меньше, чем прибыль с потенциального обновления некоторыми топовыми монетами, которые я держу, своих верхов.
Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.
Это конец роста, или временная коррекция на бычьем рынке, никто не скажет. Делаю ставку на рост, 50 на 50, орел или решка..
У всех чувство упущенной выгоды, что не затарились этим скамом догкоином? В любом раскладе я бы никогда его не купил...
Додано: Вів 20 кві, 2021 07:45
На моей бирже этим говном в принципе не торгуют. И жалеть не о чем.
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