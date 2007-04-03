Додано: Вів 20 кві, 2021 03:45

тыкали тыкали 50 мув на дневке, под которой биток не был с октября 2020 и выше не закрепилисьотправная точка бурного роста - апрель 17го - декабрь 17го, 22 недельные свечи, рост с 1к до 20, до этого 20 мес. с момента минимума цена шла на 1к. слив после громких новостей.бурный рост - октябрь 2020 - апрель 21го, 22 недельные свечи, рост с 10к до 65, до этого 20 мес с момента минимума цена шла до 10к. слив после новостей коинбейс и хардфорк эфира.3 года цена росла в прошлом цикле, и ровно 3 года будет в мае, как она растет в этом. если многие так любят рассматривать циклы, то почему у этого должен быть ход больше, если вся остальная история\события так повторяются?сходим ниже 52, то тогда уже 45к можно ждать, а пока лучше наблюдать. потенциал сходить куда-то в район 80к еще сохраняется, но риск сейчас того не стоитвот еще интересный график май 2017 года