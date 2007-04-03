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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 08:02
Patr1ot написав:
Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.
Ну про Хамаху часто говорят - "делай противоположное от его пронозов, и будешь в прибыли".
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Витаха
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