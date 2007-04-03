RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2424242524262427
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Patr1ot написав:Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.

Ну про Хамаху часто говорят - "делай противоположное от его пронозов, и будешь в прибыли".
Витаха
 
Повідомлень: 283
З нами з: 11.10.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2424242524262427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7440 1778477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 07:55
ЛОБ
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7620, 7621, 7622
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76219 198333187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 07:24
change_pm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52226
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.