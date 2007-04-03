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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 08:02
Patr1ot написав:
Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.
Ну про Хамаху часто говорят - "делай противоположное от его пронозов, и будешь в прибыли".
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Витаха
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:19
Витаха написав: Patr1ot написав:
Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.
Ну про Хамаху часто говорят - "делай противоположное от его пронозов, и будешь в прибыли".
В 2017 он очень точно прогнозировал. А затем словил корону, сделал пару неточных прогнозов, снимал ролики где агитировал про айпио на канабис, и восторг зрителей сменился на насмешку. Кто-то доверился его прогнозу и потерял деньги. Но в целом, он хотя бы обосновывает движение рынка, мониторит новости, рынки и графики. И вроде бы, если не ошибаюсь, предсказал эту криптовесну еще давно. Кстати многие блогеры еще в 2019 году говорили, что в 2021 году начнется бычий рынок. Откуда они знали..
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Patr1ot
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:36
а я догикоин вшортил еще по 0.04(да в 10 раз ниже чем он сейчас), был уверен что этот шлак быстро сольют, а оно вон как... теперь боюсь его шортить хоть выглядит просто как цирк
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DmitryK
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