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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2424242524262427
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Patr1ot написав:Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.

Ну про Хамаху часто говорят - "делай противоположное от его пронозов, и будешь в прибыли".
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:19

  Витаха написав:
  Patr1ot написав:Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.

Ну про Хамаху часто говорят - "делай противоположное от его пронозов, и будешь в прибыли".


В 2017 он очень точно прогнозировал. А затем словил корону, сделал пару неточных прогнозов, снимал ролики где агитировал про айпио на канабис, и восторг зрителей сменился на насмешку. Кто-то доверился его прогнозу и потерял деньги. Но в целом, он хотя бы обосновывает движение рынка, мониторит новости, рынки и графики. И вроде бы, если не ошибаюсь, предсказал эту криптовесну еще давно. Кстати многие блогеры еще в 2019 году говорили, что в 2021 году начнется бычий рынок. Откуда они знали..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а я догикоин вшортил еще по 0.04(да в 10 раз ниже чем он сейчас), был уверен что этот шлак быстро сольют, а оно вон как... теперь боюсь его шортить хоть выглядит просто как цирк
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:09

  airmax78 написав:На моей бирже этим говном в принципе не торгуют. И жалеть не о чем.


Если биржа не торгует монетой в топ-10 по капитализации,то либо сама биржа говно,либо с ней вообще что то не так.

  DmitryK написав:
  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Только вот перехай между коррекциями и каждая просадка меньше предыдущей по лоям. Что с альтами будет, это отдельный вопрос, но дед ещё всё не отыграл.

55к - все еще хорошая цена пока дают. Это конец бычьего ралли.

Зебра справедливости ради такие же мысли были и на 30к...


Да такие мысли были и на 17-18,когда я в декабре в противовес говорил что росту быть и индикаторы пищат об увеличении Хэшрейта...и последуемого роста.. Все забывается.Человеческая память коротка.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:38

хешрейт бтс

-12.01% в 24 часов
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:09

  greenozon написав:хешрейт бтс

-12.01% в 24 часов

Китайцы отключили асики, продуют и отправят по миру страждущим майнерам. Похоже что музыка стихает.
andrein
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