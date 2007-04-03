Patr1ot написав:Хамаха говорит что май 2021 месяц роста. Хотя он часто ошибался, но хочется верить.
Ну про Хамаху часто говорят - "делай противоположное от его пронозов, и будешь в прибыли".
В 2017 он очень точно прогнозировал. А затем словил корону, сделал пару неточных прогнозов, снимал ролики где агитировал про айпио на канабис, и восторг зрителей сменился на насмешку. Кто-то доверился его прогнозу и потерял деньги. Но в целом, он хотя бы обосновывает движение рынка, мониторит новости, рынки и графики. И вроде бы, если не ошибаюсь, предсказал эту криптовесну еще давно. Кстати многие блогеры еще в 2019 году говорили, что в 2021 году начнется бычий рынок. Откуда они знали..
Китайцы отключили асики, продуют и отправят по миру страждущим майнерам. Похоже что музыка стихает.
Гениальная схема. Продают дорого новую модель асика с поставкой через пол года. На руках уже бабки и асик, вкладывают в крипту и майнят. На хайпе продают крипту и отправляют асик заказчику. Когда заказчик включает асик, то его окупаемость уже стремится к бесконечности. Цикл повторяют.
Китайцы отключили асики, продуют и отправят по миру страждущим майнерам. Похоже что музыка стихает.
Гениальная схема. Продают дорого новую модель асика с поставкой через пол года. На руках уже бабки и асик, вкладывают в крипту и майнят. На хайпе продают крипту и отправляют асик заказчику. Когда заказчик включает асик, то его окупаемость уже стремится к бесконечности. Цикл повторяют.
Схема простая и безотказная как автомат Калашникова. Майнеров ждёт теперь 2 года работы на розетку.
Неизвестный трейдер купил бычий спред в опционах на индекс волатильности VIX, и эта сделка принесет прибыль, если к июлю волатильность S&P 500 вырастет в полтора-два раза, пишет Bloomberg. Размер этой позиции, по данным агентства, составляет около 200 000 контрактов, что почти равно среднему объему торгов колл-опционами на VIX за последние двадцать дней. https://www.profinance.ru/news/2021/04/ ... ktsij.html
В ноябре 2019 года Рэй Далио сделал также и чудесным образом угадал локдаун в марте, заработав 2 млрд.долл. Очень большая вероятность прилёта черных лебедей посреди лета.