ну че там, уже все кто ждал биток по 30 и эфир по 1700 переобулись?
пс Ося, давно хотел написать, по еос респект... не верил я в него, слил в 0 по 2.7...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ну че там, уже все кто ждал биток по 30 и эфир по 1700 переобулись?
пс Ося, давно хотел написать, по еос респект... не верил я в него, слил в 0 по 2.7...
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:50
Zebra Ваш прогноз о достижении Эфириумом цены $2500 - сбылся 15.04.21! Спасибо!
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А Тизер с USDC все печатают и печатают каждый день и если впереди долгий медвежий рынок и смена тренда,то зачем??? Наверное чтоб в "Монополию" ими играться и коротать тягостные вечера
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:51
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:04
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:14
Так из крипты выходить куда? Обвал выходного дня показал что тизера на всех не хватает. Его курс к доллару рос на 2.5 процента.
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