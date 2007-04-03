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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2425242624272428
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ну че там, уже все кто ждал биток по 30 и эфир по 1700 переобулись?
пс Ося, давно хотел написать, по еос респект... не верил я в него, слил в 0 по 2.7...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:50

Zebra Ваш прогноз о достижении Эфириумом цены $2500 - сбылся 15.04.21! Спасибо!
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А Тизер с USDC все печатают и печатают каждый день и если впереди долгий медвежий рынок и смена тренда,то зачем??? Наверное чтоб в "Монополию" ими играться и коротать тягостные вечера :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:51

  osafly написав:А Тизер с USDC все печатают и печатают каждый день и если впереди долгий медвежий рынок и смена тренда,то зачем??? Наверное чтоб в "Монополию" ими играться и коротать тягостные вечера :lol:

В 2018 году Тезер тоже печатали, с 2 млрд до 4 увеличилась эмиссия - ребята усреднялись.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:04

  osafly написав:А Тизер с USDC все печатают и печатают каждый день и если впереди долгий медвежий рынок и смена тренда,то зачем??? Наверное чтоб в "Монополию" ими играться и коротать тягостные вечера :lol:

На депозит в Бинанс положат. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:14

  osafly написав:А Тизер с USDC все печатают и печатают каждый день и если впереди долгий медвежий рынок и смена тренда,то зачем??? Наверное чтоб в "Монополию" ими играться и коротать тягостные вечера :lol:

Так из крипты выходить куда? Обвал выходного дня показал что тизера на всех не хватает. Его курс к доллару рос на 2.7%.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:45

не знаю як воно буде, но когда большинство на ветке топит за верх-низ происходит с точностью наоборот. жаль пока соотношение 50/50, ато бы уже точно знал куда пойдём...
чик
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