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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2426242724282429
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:34

  чик написав:не знаю як воно буде, но когда большинство на ветке топит за верх-низ происходит с точностью наоборот.


Ну,если вверх-вниз уже занято,значит пойдет вбок :mrgreen: :mrgreen:

  andrein написав: На депозит в Бинанс положат. :)

Ну,а куда ж их девать в ожидании обвала?? 5-6% капают себе,в любой момент можно забрать и откупить рынок..
osafly
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