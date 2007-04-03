Ну,если вверх-вниз уже занято,значит пойдет вбок
Ну,а куда ж их девать в ожидании обвала?? 5-6% капают себе,в любой момент можно забрать и откупить рынок..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:34
Ну,если вверх-вниз уже занято,значит пойдет вбок
Ну,а куда ж их девать в ожидании обвала?? 5-6% капают себе,в любой момент можно забрать и откупить рынок..
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