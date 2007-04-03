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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2426242724282429
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:34

  чик написав:не знаю як воно буде, но когда большинство на ветке топит за верх-низ происходит с точностью наоборот.


Ну,если вверх-вниз уже занято,значит пойдет вбок :mrgreen: :mrgreen:

  andrein написав: На депозит в Бинанс положат. :)

Ну,а куда ж их девать в ожидании обвала?? 5-6% капают себе,в любой момент можно забрать и откупить рынок..
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:25

Крім монерки, дріжжі в усіляке лайно кидають.
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:47

  Козак-характерник написав:Крім монерки, дріжжі в усіляке лайно кидають.
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Казак,Hbar как раз таки и не г... Монету зробив какой то там математик,насколько помню по памяти,с офигенными характеристиками,которой горячие головы пророчат чуть ли не славу второго биткоина...А YFII открою секрет,сам ее торгую и имею в холд.Новая,отличная и довольно предсказуемая монета с хорошей капой по ежедневным торгам,как для нее..У меня и сейчас на руках остатки,что недопродал по жадности перед обвалом :lol: Планирую на 1900 и ниже докупить ее снова в позицию,если дадут..и INJ ниже 10 тоже
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:37

  Dr_English написав:Zebra Ваш прогноз о достижении Эфириумом цены $2500 - сбылся 15.04.21! Спасибо!


У него прогнозы в разные стороны.Конечно какой то сбудется.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:42

Zebra

А что тут никто не походатайствует за Бевзика(ну вы поняли, за свежего коллегу с прикольным стилем).Зебра, с твоего поста он кажется ушёл на самоизоляцию.Пригласи его вернуться, чего уж там.Отдаём должное самокритичному человеку.И главное, по его постам я вижу, что он имеет толк в крипте.Но специфично.А первые посты навевали мысль, что в палату № ... провели интернет,не в обиду коллеге.Без него скучновато стало.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:44

По существу - ничего не поменялось.Вероятнее биток зафлетит, может и широко. вплоть до 42-62.В это время иксы сделают альты.Як казав КХ - ми будим багатие.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:38

  Кучинелли написав:Як казав КХ - ми будим багатие.

Без б. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:41

  osafly написав:Казак,Hbar как раз таки и не г... Монету зробив какой то там математик,насколько помню по памяти,с офигенными характеристиками,которой горячие головы пророчат чуть ли не славу второго биткоина...А YFII открою секрет,сам ее торгую и имею в холд.Новая,отличная и довольно предсказуемая монета с хорошей капой по ежедневным торгам,как для нее..У меня и сейчас на руках остатки,что недопродал по жадности перед обвалом :lol: Планирую на 1900 и ниже докупить ее снова в позицию,если дадут..и INJ ниже 10 тоже

Я торгую старичків... :) Поки зайнявся торгілею топальти до бітка, а не до бакса. На споті. Орієнтир для мене, що тренд змінився - eos. Поки він як мінімум істричний хай не оновить, тренд бика. :) Тому найкраща стратегія - не звертати увагу на баксову ціну топальти, а торгувати до бітка. А потім, у фіналі вже - вийти в тезер. І шортити ведмежачий ринок. :)
Козак-характерник
2
 
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  #<1 ... 2426242724282429
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