Ну,если вверх-вниз уже занято,значит пойдет вбок
Ну,а куда ж их девать в ожидании обвала?? 5-6% капают себе,в любой момент можно забрать и откупить рынок..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:34
Ну,если вверх-вниз уже занято,значит пойдет вбок
Ну,а куда ж их девать в ожидании обвала?? 5-6% капают себе,в любой момент можно забрать и откупить рынок..
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:47
Казак,Hbar как раз таки и не г... Монету зробив какой то там математик,насколько помню по памяти,с офигенными характеристиками,которой горячие головы пророчат чуть ли не славу второго биткоина...А YFII открою секрет,сам ее торгую и имею в холд.Новая,отличная и довольно предсказуемая монета с хорошей капой по ежедневным торгам,как для нее..У меня и сейчас на руках остатки,что недопродал по жадности перед обвалом Планирую на 1900 и ниже докупить ее снова в позицию,если дадут..и INJ ниже 10 тоже
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:37
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:42
Zebra
А что тут никто не походатайствует за Бевзика(ну вы поняли, за свежего коллегу с прикольным стилем).Зебра, с твоего поста он кажется ушёл на самоизоляцию.Пригласи его вернуться, чего уж там.Отдаём должное самокритичному человеку.И главное, по его постам я вижу, что он имеет толк в крипте.Но специфично.А первые посты навевали мысль, что в палату № ... провели интернет,не в обиду коллеге.Без него скучновато стало.
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:44
По существу - ничего не поменялось.Вероятнее биток зафлетит, может и широко. вплоть до 42-62.В это время иксы сделают альты.Як казав КХ - ми будим багатие.
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:41
Я торгую старичків... Поки зайнявся торгілею топальти до бітка, а не до бакса. На споті. Орієнтир для мене, що тренд змінився - eos. Поки він як мінімум істричний хай не оновить, тренд бика. Тому найкраща стратегія - не звертати увагу на баксову ціну топальти, а торгувати до бітка. А потім, у фіналі вже - вийти в тезер. І шортити ведмежачий ринок.
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