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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2427242824292430
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:16

Zebra
чел хочет на 5-7лет, тут нереально давать совет по монетам кроме битка и то :roll:
Konst1988
это наверняк знаете https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-pr ... ml?p=34603 по другим вопросам е разные варианты, может гуру подробно и доходчиво объяснят, бо сам недалеко от вас ушёл...
Востаннє редагувалось чик в Сер 21 кві, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:16

[/list]Zebra

Честно говоря не понял почему потеряю?курс монет же вырос...
Купил сегодня за условные 100 грн,за год курс вырос в 5 раз,получил условную прибыль 400 грн(за минусом комиссий за входы/выходы из валют)...
Меня больше интересуют надежные обменки и кошелек,чтобы не кинули на этапе покупки/хранения.
Если неправильно выберу монеты и потеряю небольшую сумму это не станет большой катастрофой,а вот если кинут на этапе покупке-буду чувствовать себя лохом :oops: :oops: :oops:
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:20

чик

Спасибо за ответ.Вы через нее покупали?Более-менее надежные?
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:21

  чик написав:Zebra
чел хочет на 5-7лет, тут нереально давать совет по монетам.


Очень часто лучшая инвестиция - никуда не инвестировать. На 5-7 лет покупать какой то криптомусор по ценам которые выросли в 10-30 раз за год - бред полнейший. Не будет этот мусор стоить через 5-7 лет сотни триллионов долларов. Скоро биток пойдет ниже 50к, и весь мусор полетит следом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22

  Konst1988 написав:чик

Спасибо за ответ.Вы через нее покупали?Более-менее надежные?


Вот вам надежная проверенная лимитная обменка: Kuna

Заведите гривну, поставьте ордера на 20% ниже текущих уровней и вам скоро нальют сколько пожелаете всех этих фантиков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:25

Konst1988
продавал с целью эксперимента, выбирал по отзывам и цене
Все обменники, предложенные на сайте, были досконально проверены администраторами.
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рипл уже в этом году чуть не обнулился - некоторые биржи его делистили и такое возможно с любой монетой.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:33

Zebra

Благодарю за ответ,только дошло,что Вы имели ввиду,когда говорили что валюты подорожали в 10 раз за год-они сейчас на пике и покупать их не имеет смысла.
Но ведь и эфир когда-то стоил 200 грн,а сейчас более 2000 у.е.за монету.Может и "мусор"полежит лет 5 и какие-то из монет "выстрелят"как это было с биткоином и эфиром... :roll: :roll:
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

не могу найти пост примерно от 10.04 про коридор 60-65, чтобы плюсик поставить, ибо автор был прав.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Konst1988 написав:(есть возможность покупать только картой Приват
После нескольких покупок крипты в онлайн-обменках через приват24, банк заблокировал карту и "выставил за порог".Остаток средств перевели в другой банк.Через месяц пришло письмо с Привата, в котором обвинили меня в поддержке терроризма и т.д. Лучше крипту покупать (и выводить) в обменках за наличку.
kotik77
 
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