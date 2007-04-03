чел хочет на 5-7лет, тут нереально давать совет по монетам кроме битка и то
Konst1988
это наверняк знаете
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:16
Zebra
чел хочет на 5-7лет, тут нереально давать совет по монетам кроме битка и то
Konst1988
это наверняк знаете
Востаннє редагувалось чик в Сер 21 кві, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:16
[/list]Zebra
Честно говоря не понял почему потеряю?курс монет же вырос...
Купил сегодня за условные 100 грн,за год курс вырос в 5 раз,получил условную прибыль 400 грн(за минусом комиссий за входы/выходы из валют)...
Меня больше интересуют надежные обменки и кошелек,чтобы не кинули на этапе покупки/хранения.
Если неправильно выберу монеты и потеряю небольшую сумму это не станет большой катастрофой,а вот если кинут на этапе покупке-буду чувствовать себя лохом
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:21
Очень часто лучшая инвестиция - никуда не инвестировать. На 5-7 лет покупать какой то криптомусор по ценам которые выросли в 10-30 раз за год - бред полнейший. Не будет этот мусор стоить через 5-7 лет сотни триллионов долларов. Скоро биток пойдет ниже 50к, и весь мусор полетит следом.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22
Вот вам надежная проверенная лимитная обменка:
Заведите гривну, поставьте ордера на 20% ниже текущих уровней и вам скоро нальют сколько пожелаете всех этих фантиков.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:25
Konst1988
продавал с целью эксперимента, выбирал по отзывам и цене
рипл уже в этом году чуть не обнулился - некоторые биржи его делистили и такое возможно с любой монетой.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:33
Zebra
Благодарю за ответ,только дошло,что Вы имели ввиду,когда говорили что валюты подорожали в 10 раз за год-они сейчас на пике и покупать их не имеет смысла.
Но ведь и эфир когда-то стоил 200 грн,а сейчас более 2000 у.е.за монету.Может и "мусор"полежит лет 5 и какие-то из монет "выстрелят"как это было с биткоином и эфиром...
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
не могу найти пост примерно от 10.04 про коридор 60-65, чтобы плюсик поставить, ибо автор был прав.
Додано: Сер 21 кві, 2021 11:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
После нескольких покупок крипты в онлайн-обменках через приват24, банк заблокировал карту и "выставил за порог".Остаток средств перевели в другой банк.Через месяц пришло письмо с Привата, в котором обвинили меня в поддержке терроризма и т.д. Лучше крипту покупать (и выводить) в обменках за наличку.
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