kotik77
Если не секрет, что за обменка? И какие сумы в месяц проходили? Интересуюсь так как сам часто пользуюсь приватом. Можно в пп
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04
kotik77
Если не секрет, что за обменка? И какие сумы в месяц проходили? Интересуюсь так как сам часто пользуюсь приватом. Можно в пп
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:10
скоро биткоин будет ниже 20....скоро биткоин будет ниже 30...ниже 40...ниже 50...
продолжите ряд
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:23
Если не зашли от 3 до 15к (цифра 1), то можно в будущем зайти на 15-30к (цифра 3).
А вот заходить сейчас это глупо. Вечного роста не бывает. Недавнее падение на 20% это немного, будет гораздо большая коррекция.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:35
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09
DmitryK
всё какабычна, у большинства точка сидения определяет мнение - так всегда и во всём ...
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
У меня не так. Я уже начинаю сомневаться в продолжении ралли. Хотя забег как минимум на 100к еще должен быть.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:15
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