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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2429243024312432>
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04

kotik77
Если не секрет, что за обменка? И какие сумы в месяц проходили? Интересуюсь так как сам часто пользуюсь приватом. Можно в пп
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:10

скоро биткоин будет ниже 20....скоро биткоин будет ниже 30...ниже 40...ниже 50...
продолжите ряд
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:23

  DmitryK написав:скоро биткоин будет ниже 20....скоро биткоин будет ниже 30...ниже 40...ниже 50...
продолжите ряд


Если не зашли от 3 до 15к (цифра 1), то можно в будущем зайти на 15-30к (цифра 3).
А вот заходить сейчас это глупо. Вечного роста не бывает. Недавнее падение на 20% это немного, будет гораздо большая коррекция.

https://d.radikal.ru/d25/2104/ab/6e41a8dead06.jpg
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:35

  DmitryK написав:скоро биткоин будет ниже 20....скоро биткоин будет ниже 30...ниже 40...ниже 50...
продолжите ряд

Прилетят в июле черные лебеди и будет ниже 20к. Осталось совсем немного подождать.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:47

а че в июле то такого будет? а то уже заждался
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09

DmitryK
всё какабычна, у большинства точка сидения определяет мнение - так всегда и во всём ...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

У меня не так. Я уже начинаю сомневаться в продолжении ралли. Хотя забег как минимум на 100к еще должен быть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:15

  DmitryK написав:а че в июле то такого будет? а то уже заждался

Локдаун нерадивым трейдерам на фондовом рынке. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:27

  airmax78 написав:У меня не так. Я уже начинаю сомневаться в продолжении ралли. Хотя забег как минимум на 100к еще должен быть.

Смотрю многие эксперты поговаривают о коррекции к уровням 42-44 тыщ., что бы зашли новые пассажиры и уже с ними полететь на 100.
Мне почему то кажется что будет так, пассажиры зайдут и полетим мы к уровням озвученным уважаемым Zeba
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:34

kuzment
многие "эксперды" вышли па 20 по битку как и я, и па 300 по эфиру, меня хватило на 500 - шо наблюдаем? уже постил, чем больше уверует в падение, тем выше будут шансы на взлёт - манипуль всё мониторит :wink:
чик
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