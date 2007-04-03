RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2429243024312432
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:44

  чик написав:kuzment
многие "эксперды" вышли па 20 по битку как и я, и па 300 по эфиру, меня хватило на 500 - шо наблюдаем? уже постил, чем больше уверует в падение, тем выше будут шансы на взлёт - манипуль всё мониторит :wink:

Манипулям нужно не только скупать и пампить. Чтобы заработать реальные USD крипту ещё надо кому-то продать. Для этого цену и забрасывают в космос, а потом чуть вниз и появляются покупатели, которым кажется что уже дёшево и надо брать.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:55

  andrein написав:а потом чуть вниз и появляются покупатели, которым кажется что уже дёшево и надо брать.

а потом ещё ниже или вверх - этого никто не может предсказать...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6274
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5091 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  NatiK написав:Если не секрет, что за обменка? И какие сумы в месяц проходили?
Тогда еще не добавляла в закладки. Выбирала на бестчейндж, где лучше курс и отзывы.В 2017году заводила через приват, было все нормально. В 2020г решила "усредниться" :) сделала несколько обменов... и прощай приват. Суммы были до 15000грн за обмен. Сейчас есть прибыль, планирую вывести вложенное через наличку. Картами других банков не хочу рисковать.
kotik77
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.12.14
Подякував: 1022 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:58

  airmax78 написав:Я уже начинаю сомневаться в продолжении ралли.

это уже - хорошо :D
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6274
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5091 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:23

  чик написав:kuzment
многие "эксперды" вышли па 20 по битку как и я, и па 300 по эфиру, меня хватило на 500

Я за счёт того что майнил и усреднялся вышел в среднем по 32 тыщ., потом расспродал карты. К слову, на последней заработал 22 тыщ., покупал RTX3090 за 66 тыщ., продал за 88. Вот теперь сижу и жду, либо карт дешёвых либо курса что бы перезайти
kuzment
 
Повідомлень: 186
З нами з: 14.06.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:35

kuzment
не майню и играюсь на сумму, которую готов потерять. на банкдепо и недвиге терял и зарабатывал примерно такие же суммы +-. в крипту не готов столько вкладывать, слишком рискованный актив и уже дорогой для мну...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6274
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5091 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2429243024312432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7629, 7630, 7631
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76308 198378155
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 14:26
Олежан
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7444 1779859
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 12:21
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 52241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.