Манипулям нужно не только скупать и пампить. Чтобы заработать реальные USD крипту ещё надо кому-то продать. Для этого цену и забрасывают в космос, а потом чуть вниз и появляются покупатели, которым кажется что уже дёшево и надо брать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:44
Манипулям нужно не только скупать и пампить. Чтобы заработать реальные USD крипту ещё надо кому-то продать. Для этого цену и забрасывают в космос, а потом чуть вниз и появляются покупатели, которым кажется что уже дёшево и надо брать.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:55
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тогда еще не добавляла в закладки. Выбирала на бестчейндж, где лучше курс и отзывы.В 2017году заводила через приват, было все нормально. В 2020г решила "усредниться" сделала несколько обменов... и прощай приват. Суммы были до 15000грн за обмен. Сейчас есть прибыль, планирую вывести вложенное через наличку. Картами других банков не хочу рисковать.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:58
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:23
Я за счёт того что майнил и усреднялся вышел в среднем по 32 тыщ., потом расспродал карты. К слову, на последней заработал 22 тыщ., покупал RTX3090 за 66 тыщ., продал за 88. Вот теперь сижу и жду, либо карт дешёвых либо курса что бы перезайти
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:35
kuzment
не майню и играюсь на сумму, которую готов потерять. на банкдепо и недвиге терял и зарабатывал примерно такие же суммы +-. в крипту не готов столько вкладывать, слишком рискованный актив и уже дорогой для мну...
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:31
Я просто в прошлый цикл потерял 1900$ ((
В этот уже вернул и даже немного заработал сверху. Но вы правы, риск слишком высок. Возможно и я не решусь входить вплоть до цены 15-16
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:49
Если в этом цикле биток не дойдет до 100к, то в следующем по идее должен пробить эту отметку. Иначе зачем это всё.. А поэтому цены 20-30к, в принципе еще неплохие, а там чем ниже тем лучше
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:11
ЧАво , бля ?(с), кто понял, что написАл конкретно автор и о чем ?_
Кому интересно , проводил больше сотни обменов ввод - вывод ,через обmенки на бестчейндж , никогда !, никаких проблем , если все данные введены внимательно без ошибок , всегда все Ок , обменки разные , вЫбирал где курс вЫгодней .Суммы вход выход от 100 до 1500 usdt за 1 обмен /
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Комиссия в сети Bitcoin подскочила до $70.
Децентрализованные криптовалюты являются прямым конкурентом цифровому юаню, поэтому их распространение должно быть остановлено. Для этого власти блокируют майнерам банковские счета и проводят массовые проверки. Последний эпизод связан с отключением электричества в провинции Синьцзян из-за взрыва на угольной шахте. Синьцзян известен своими майнинг-центрами, а произошедшая авария вызвала дополнительные перегрузки в электросети. Теперь правоохранительные органы приступили к поиску незаконных потребителей энергии. Как минимум в течение недели майнеры будут испытывать проблемы с подачей электричества, из-за чего хешрейт сети Bitcoin рухнул на 30%.
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