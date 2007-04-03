Скажешь это, когда выставят с привата. У тебя все еще впереди, не будь такой самоуверенный. Если тебе непонятно, скажу еще раз. Было много обменов, никаких проблем. В один "прекрасный" день обвинили в поддержке терроризма и разорвали отношения. Больше объяснять нет желания. Удачи в обменах.
airmax78 написав:Я уже начинаю сомневаться в продолжении ралли.
это уже - хорошо
По 54-56 набрал,теперь сомневается в продолжении ралли.Случай конечно клинический,до конца не изученый наукой.Налицо раздвоение личности как таковое.Маск явно людей до психозов доводит С прибылью,как я и писал пару недель назад-начнет выходить на 45 и ниже Хомяки они такие...В параллельном измерении минус-есть плюс
прикинул все возможные варианты: самый безопасный, но дорогой - купить по 62К. тут можно даже и стоп не ставить, смело идем на 70-80-100К. второй - взять по 59К и поставить короткий стоп. для дейтрейдинга выше 50МА можно входить и по 57.6. но мне нервы дороже. третий подождать плавного спуска до 53-54к и там втариться со стопом под поддержку, но стоп дорогой и очевидный, могут забрать бабки. не нравится. четвертый, самый идеальный, в случае пробоя 53-54к. это подождать уровни 45-40к и перезайти по человечески https://prnt.sc/11t4ba8
Блин,Вы меня еще больше озадачили.Если можно немного подробнее:каким это образом можно сделать за наличные? И спасибо,что поделились опытом покупки через Приват,не хотелось бы блокировки карты,потом геммора будет больше чем тех монет куплю