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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2430243124322433
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  yess написав:ЧАво , бля ?
Скажешь это, когда выставят с привата. У тебя все еще впереди, не будь такой самоуверенный. Если тебе непонятно, скажу еще раз. Было много обменов, никаких проблем. В один "прекрасный" день обвинили в поддержке терроризма и разорвали отношения. Больше объяснять нет желания. Удачи в обменах.
kotik77
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

народ, какие 20-30к... кто там хотел эфира втарить по 1700, еще успеваете по 2400 откупить))
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:32

  чик написав:
  airmax78 написав:Я уже начинаю сомневаться в продолжении ралли.

это уже - хорошо :D


По 54-56 набрал,теперь сомневается в продолжении ралли.Случай конечно клинический,до конца не изученый наукой.Налицо раздвоение личности как таковое.Маск явно людей до психозов доводит :mrgreen: С прибылью,как я и писал пару недель назад-начнет выходить на 45 и ниже :mrgreen: :mrgreen: Хомяки они такие...В параллельном измерении минус-есть плюс :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:40

прикинул все возможные варианты:
самый безопасный, но дорогой - купить по 62К. тут можно даже и стоп не ставить, смело идем на 70-80-100К.
второй - взять по 59К и поставить короткий стоп. для дейтрейдинга выше 50МА можно входить и по 57.6. но мне нервы дороже.
третий подождать плавного спуска до 53-54к и там втариться со стопом под поддержку, но стоп дорогой и очевидный, могут забрать бабки. не нравится.
четвертый, самый идеальный, в случае пробоя 53-54к. это подождать уровни 45-40к и перезайти по человечески
https://prnt.sc/11t4ba8
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:51

kotik77

Блин,Вы меня еще больше озадачили.Если можно немного подробнее:каким это образом можно сделать за наличные?
И спасибо,что поделились опытом покупки через Приват,не хотелось бы блокировки карты,потом геммора будет больше чем тех монет куплю :shock:
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:53

Patr1ot

Благодарю за инфо,по ходу я совсем еще не в теме пока :(
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:03

  osafly написав:
  чик написав:
  airmax78 написав:Я уже начинаю сомневаться в продолжении ралли.

это уже - хорошо :D


По 54-56 набрал,теперь сомневается в продолжении ралли.Случай конечно клинический,до конца не изученый наукой.Налицо раздвоение личности как таковое.Маск явно людей до психозов доводит :mrgreen: С прибылью,как я и писал пару недель назад-начнет выходить на 45 и ниже :mrgreen: :mrgreen: Хомяки они такие...В параллельном измерении минус-есть плюс :lol:


Да я уже сто раз писал, что Макс троллизмом тут занимается.Ничего он и близко не покупал. т к продался ещё па 10.психологически такой человек не сможет перешагнуть себя и купить снова.Он теперь от внутренней злобы просто наблюдает и ждёт падения до своей цены.теоретически может быть в следующем цикле. но не скоро...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:23

Хто може кинути на адвакеш 0,7$ по курсу продажу Привата? Треба оплатити на маленьку суму покупку, а на балансі пусто. :) Гроші переведу на карту.
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Konst1988 написав:каким это образом можно сделать за наличные?
https://www.bestchange.ru/hryvnia-cash- ... trc20.html Как вариант UAH-USDT Выбираете обменку,которая делает обмен в вашем городе, пишете оператору, что нужно столько-то юсдт(или такой-то криптовалюты). Они дают адрес, где внести наличку, вы соответственно своего крипто-кошелька. Не так удобно, конечно, как через приват24, но и вопросов по картам не будет. Лично я буду выводить с биржи сразу в наличку. Знакомый выводил таким способом,- без проблем. В свое время приват нервы потрепал с блокировкой. Удачи.
kotik77
 
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